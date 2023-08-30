Полиция ищет пропавшую в Таллинне 13-летнюю девочку

13-летняя Эльсалилл ушла из дома в четверг, 24 августа, и до сих пор не вернулась. Девушка и раньше уходила из дома, но ненадолго. Ее телефон выключен.



Насколько известно полиции, девушка может находиться в компании молодых людей в центре Таллинна. Рост девушки около 165 см, телосложение стройное, волосы до плеч, покрашены в красный цвет, в носу сережка. Может быть одета в белые кроссовки Nike, серые спортивные штаны и черную спортивную кофту. Может носить черную поясную сумку через плечо.



Полиция просит всех, кто видел пропавшую в последние несколько дней или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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