ГАЛЕРЕЯ | Школа мечты в Пыхья-Таллинне: новая гимназия Пельгулинна открыла двери

Гимназия расположена в столичном Пыхья-Таллинне, на улице Кольде. За школой находится лес и недалеко пляж Штромка. Отличительная черта школы - связь с природой. Одна из главных задач, по словам директора Индрека Лиллемяги, обучить детей решать проблемы современности. Если конкретнее, климатические проблемы и влияние человека на природу. Именно для этого во дворе построили парники, а главный строительный материал здания - дерево.

Первого сентября в Пельгулиннаской гимназии за парты сядут 360 десятиклассников. Всего школа рассчитана на более 1000 учащихся. Вокруг школы установили сотки парковочных мест для велосипедов, а вот автопарковки нет. Также в свободном доступе баскетбольная площадка, столы для тенниса, качели и другие атрибуты.

Школа непохожа на классическое учебное заведение. На каждом этаже есть шкафчики, везде стоят столы и стулья, чтобы дети не сидели на подоконниках. В кабинетах нет досок с мелом, все на экране или на смарт-доске. Между классами математики и физики есть кабинет для йоги, тренажерный зал, кинотеатр. У ученического представительства есть своя комната. 34-летний директор Лиллемяги обещает обедать с ними раз в месяц, чтобы быть в курсе школьных проблем.

Система обучения схожа с университетской. Предметы поделены на курсы. В числе обязательных математика, физика, языки, по выбору - история Пыхья-Таллинна, кибербезопасность, человек и сексуальность, вызовы демократии, театр и другие.

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