Шахматный скандал улажен. С Ханса Ниманна сняты обвинения в мошенничестве

Ханс Ниманн, восходящая звезда шахматного мира, в прошлом году подал иск на 100 млн долларов против Магнуса Карлсена, которого многие считают одним из величайших шахматистов в истории, сайта Сhess.com и шахматного стримера Хикару Накамуры после того, как его обвинили в жульничестве.

8 сентября 2022 года Chess.com, крупнейшая игровая онлайн-платформа для игры в шахматы, подтвердила, что удалила учетную запись Ниманна и сняла его с участия во всех проводимых на этой площадке шахматных соревнований – за мошенничество.

В своем 72-страничном отчете, опубликованном в октябре прошлого года, Chess.com пришел к выводу, что Ниманн „скорее всего, жульничал“ в онлайн-матчах в период с июля 2015 года по август 2020 года. Ниманн отверг эти обвинения, хотя и признал, что несколько раз мухлевал в онлайн-играх.

В отчете не было представлено никаких доказательств того, что Ниманн жульничал в очных матчах.

В июне американский судья отклонил иск Ниманна. А в понедельник Сhess.com сообщил, что стороны договорились отозвать свои претензии друг к другу.

„Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Хансом Ниманном о том, чтобы оставить наши разногласия позади и двигаться дальше вместе, без дальнейших судебных разбирательств“, – говорится в заявлении сайта.

Ниманн заявил, что рад вернуться на Chess.com. „Я с нетерпением жду возможности соревноваться с Магнусом в шахматах, а не в суде“, – заявил он.

Суть претензий

Скандал разразился после того, как Ханс Ниманн, которому тогда было 19 лет, обыграл норвежца Магнуса Карлсена в матче на Кубок Синкфилда в 2022 году.

Карлсен (ставший чемпионом мира в 2013 году, а мировые рейтинги возглавивший еще раньше) после поражения неожиданно снялся с соревнований, хотя до окончания турнира оставалось еще шесть раундов. После этого он опубликовал в твиттере клип, в котором футбольный тренер Жозе Моуринью произносит фразу: „Если я заговорю, у меня будут большие проблемы“.