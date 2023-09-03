Из экстремиста в Герои Украины. Жизненный путь Тараса „Хаммера“ Бобанича

Тарас Бобанич в апреле 2022 года погиб в бою в Харьковской области, прикрыв собой побратимов. Он состоял в „Правом секторе“, который до полномасштабного вторжения неоднократно вступал в конфликт с властями Украины.

В СМИ „Правый сектор“ называли ультраправой организацией. Один из ярких инцидентов был в 2015 году в Мукачево на западе Украины - там произошла перестрелка между представителями организации „Правый сектор“ и правоохранителями. В результате стрельбы погибло два человека. Со временем отношение власти к „Правду сектору“ стало меняться, в частности, в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины представителю этой организации Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному „Да Винчи“. Кстати, „Хаммер“ и „Да Винчи“ были соратниками. Коцюбайло погиб в марте этого года. В марте 2022 года в „Правом секторе“ заявили, что будут полностью поддерживать действующие власти до тех пор, пока они придерживаются нынешнего курса.