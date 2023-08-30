Пропавшую 16-летнюю фигуристку через сутки нашли в одном из кинотеатров Москвы

В прокуратуре Москвы уточнили, что фигуристку нашли в кинотеатре в одном из торговых центров. Телеграм-канал Baza пишет, что ее обнаружили в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall. Горбачева встретила полицейских с мороженым в руках, добавляет Mash.

В прокуратуре заявили, что по предварительной информации, „каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено“, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время Горбачеву доставят в Следственный комитет, чтобы установить „обстоятельства ее отсутствия“, сообщили в СК по Москве.

Алина Горбачева пропала 28 августа после того, как вышла после тренировки с катка на „Чкалов Арене“. По неподтвержденным данным, вещи спортсменки нашли на пляже на Покровской набережной. Сообщалось, что перед исчезновением Горбачева поругалась с тренером. Днем 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачеву заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе. По факту ее исчезновения СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, пишет Медуза.