ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (552-й день) | Ватикан выпустил разъяснение в связи с выступлением Папы Франциска на мероприятии в России
Подводим итоги еще одного дня войны.
За прошедшие сутки потери российской армии составили 530 солдат, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, по его данным, российские войска потеряли 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, три системы залпового огня и одну ПВО, 43 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении нескольких украинских дронов. В ночь на 29 августа два дрона были уничтожены над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны. Два БПЛА самолетного типа были уничтожены над Тульской областью.
Днем во вторник около 12.00 мск самолет морской авиации РФ уничтожил украинский БПЛА над Черным морем, еще один украинский дрон, по данным МО РФ, был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью около 16.00 мск.
Российские войска около 8.30 обстреляли из артиллерии город Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, один из снарядов попал на территорию пищевого предприятия, погиб 45-летний охранник. В результате обстрела также поврежден частный дом, ранение получил 67-летний гражданский мужчина. Кроме того, из-за удара, который произошел на несколько часов раньше - примерно в 5.00 - поврежден многоквартирный дом.
Российские войска продвигаются на Купянском направлении, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, наступлением в Харьковской области Москва хочет отвлечь Киев от других направлений.
„Это логичный ход врага - отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск „Хортица“, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении“, - заявил министр, выступая на пресс-конференции.
Официальный представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступление на мелитопольском направлении и „имели успех“ при продвижении в направлении Вербово — это село юго-восточнее Работино, о взятии которого Киев объявил накануне (российская сторона это не признавала).
„В направлении Новоданиловка-Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах“, — цитирует официальный телеграм-канал Ковалева.
Дополнительных подробностей тот не привел. Новоданиловка лежит севернее Работина.
Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении немецкого бизнесмена российского происхождения, обвиняемого в поставке электронных комплектующих для дронов в Россию, сообщила прокуратура в Карлсруэ. Бизнесмену, который управляет двумя компаниями в федеральной земле Саар, вменяют в вину 26 поставок электронных комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование, в том числе беспилотники „Орлан-10“, применяемые российской армией в войне против Украины.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую противокорабельную ракету „Нептун“, сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Это, как отмечают СМИ, первый с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину случай, когда российские военные заявляют о перехвате такой ракеты.
С начала контрнаступления в июне Украина потеряла только пять танков Leopard 2, пишет „Агентство“ со ссылкой на данные проекта Oryx. Эту же цифру называет американский Forbes. Еще десять танков повреждены, три из них были оставлены на поле боя.
По данным Forbes, всего в распоряжении ВСУ насчитывается 71 танк Leopard 2, сейчас на ходу остается более 50 таких танков. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 25 танков Leopard, что в пять раз больше, чем свидетельствуют фото- и видеоматериалы из открытых источников, отмечает „Агентство“.
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз объявил, что под обстрелом в приграничном поселке Климово во вторник погибли два взрослых человека, а информация о погибшем ребенке оказалась неверной.
„По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась, — написал Богомаз в телеграм-канале. — В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года“.
Еще один человек, по словам губернатора, легко ранен.
Бизнесмена и основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета 23 августа, похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. „Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище“, - сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале. На Северном кладбище Петербурга похоронили Валерия Чекалова, одного из ближайших соратников Пригожина. 47-летний Чекалов из Владивостока, возглавлял в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Он был включен в украинские и в американские санкционные списки. На похоронах присутствовали более ста человек.
Святой Престол выпустил особое разъяснение в связи с выступлением Папы Франциска на Всероссийской встрече католической молодежи на прошлой неделе, которое вызвало резкую критику в Украине.
Франциск выступал по видеосвязи на мероприятии, прошедшем в католической базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге 25 августа. В передаче пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, Папа сказал: „Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими“.
„Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов“, — говорится в заявлении Ватикана.
Пресс-секретарь российского президента сегодня также прокомментировал слова Папы. „Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни“, — сказал Песков. „Это наследие [нужно] постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом“, — цитирует его ТАСС.
Упомянутые Папой российские правители — спорные фигуры в Украине, особенно после начала большой войны. Путин сам в июне 2022 года сравнивал себя с Петром I, утверждая, что он так же не завоевывает, а „возвращает“ якобы исконно принадлежащие России территории путем длительной войны (Петр больше 20 лет вел войну со Швецией, часть завоеванных им территорий никогда до того не принадлежали его государству, сейчас это часть Эстонии и Латвии). Это высказывание Путина считается первым его признанием того, что цели его войны изменились и включают приращение территорий — 24 февраля он об этом не говорил.
Екатерина насильственно завоевала многие из земель, составляющих территорию современной Украины, прежде всего Крым и черноморское побережье. Также при ней эти земли назывались Новороссией — словом, которое с 2014 года использует российская пропаганда, имея в виду, что Украина не имеет прав на эти территории.
Украина рассчитывает за год произвести и закупить около 200 тысяч боевых беспилотников. Об этом сказал во вторник в телеэфире глава Государственной службы специальной связи Юрий Щиголь. По словам Щиголя, из 40 млрд гривен, которые правительство в июле выделило на производство дронов, израсходованы уже 25 млрд. Они потрачены по контрактам на производство 22 тысяч ударных беспилотников, примерно 15 тысяч из которых уже переданы ВСУ. „Приблизительно 180-200 тысяч дронов за год точно будет“, — цитирует Щиголя агентство Интерфакс-Украина. Щиголь рассказал также, что, помимо большого расхода ударных дронов, ВСУ в среднем за сутки теряют 40-45 разведывательных беспилотников.
В вечерней сводке украинского генштаба сообщается, что существенных перемен на фронтах за последние полсуток не произошло.
Генштаб ВСУ пишет, в частности, об артиллерийских и минометных обстрелах со стороны противника населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Первомайское и Кисловка на север, северо-восток и восток от Купянска.
Это должно означать, что эти населенные пункты в районе, где российская армия пытается наступать на Купянск, остаются под контролем ВСУ, и линия фронта, таким образом, не изменилась.
Относительно южного фронта, где вперед пытается идти украинская армия, генштаб пишет, например, о российском авиаударе в районе села Вербово, косвенно подтверждая тем сам сообщения из многочисленных источников об атаках на этот населенный пункт.
Здесь, на мелитопольском направлении, украинские части вклинились в российскую оборону и пытаются расширить „клин“ на восток, в сторону Вербова.