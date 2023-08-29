ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (552-й день) | Ватикан выпустил разъяснение в связи с выступлением Папы Франциска на мероприятии в России

Официальный представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступление на мелитопольском направлении и „имели успех“ при продвижении в направлении Вербово — это село юго-восточнее Работино, о взятии которого Киев объявил накануне (российская сторона это не признавала).

„Это логичный ход врага - отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск „Хортица“, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении“, - заявил министр, выступая на пресс-конференции.

Российские войска продвигаются на Купянском направлении, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, наступлением в Харьковской области Москва хочет отвлечь Киев от других направлений.

Российские войска около 8.30 обстреляли из артиллерии город Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура . По данным следствия, один из снарядов попал на территорию пищевого предприятия, погиб 45-летний охранник. В результате обстрела также поврежден частный дом, ранение получил 67-летний гражданский мужчина. Кроме того, из-за удара, который произошел на несколько часов раньше - примерно в 5.00 - поврежден многоквартирный дом.

Днем во вторник около 12.00 мск самолет морской авиации РФ уничтожил украинский БПЛА над Черным морем, еще один украинский дрон, по данным МО РФ, был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью около 16.00 мск.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении нескольких украинских дронов. В ночь на 29 августа два дрона были уничтожены над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны. Два БПЛА самолетного типа были уничтожены над Тульской областью.

За прошедшие сутки потери российской армии составили 530 солдат, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, по его данным, российские войска потеряли 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, три системы залпового огня и одну ПВО, 43 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.

„По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась, — написал Богомаз в телеграм-канале. — В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года“.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз объявил, что под обстрелом в приграничном поселке Климово во вторник погибли два взрослых человека , а информация о погибшем ребенке оказалась неверной.

По данным Forbes, всего в распоряжении ВСУ насчитывается 71 танк Leopard 2, сейчас на ходу остается более 50 таких танков. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 25 танков Leopard, что в пять раз больше, чем свидетельствуют фото- и видеоматериалы из открытых источников, отмечает „Агентство“.

С начала контрнаступления в июне Украина потеряла только пять танков Leopard 2 , пишет „Агентство“ со ссылкой на данные проекта Oryx. Эту же цифру называет американский Forbes. Еще десять танков повреждены, три из них были оставлены на поле боя.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую противокорабельную ракету „Нептун“, сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Это, как отмечают СМИ, первый с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину случай, когда российские военные заявляют о перехвате такой ракеты.

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении немецкого бизнесмена российского происхождения, обвиняемого в поставке электронных комплектующих для дронов в Россию , сообщила прокуратура в Карлсруэ. Бизнесмену, который управляет двумя компаниями в федеральной земле Саар, вменяют в вину 26 поставок электронных комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование, в том числе беспилотники „Орлан-10“, применяемые российской армией в войне против Украины.

Бизнесмена и основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета 23 августа, похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. „Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище“, - сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале. На Северном кладбище Петербурга похоронили Валерия Чекалова, одного из ближайших соратников Пригожина. 47-летний Чекалов из Владивостока, возглавлял в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Он был включен в украинские и в американские санкционные списки. На похоронах присутствовали более ста человек.

Святой Престол выпустил особое разъяснение в связи с выступлением Папы Франциска на Всероссийской встрече католической молодежи на прошлой неделе, которое вызвало резкую критику в Украине.

Франциск выступал по видеосвязи на мероприятии, прошедшем в католической базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге 25 августа. В передаче пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, Папа сказал: „Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими“.

„Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов“, — говорится в заявлении Ватикана.