В Петербурге в закрытом формате простились с Пригожиным

„Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище“, — говорится в сообщении.

Агентство „Новости Москвы“ пишет, что Пригожин был похоронен около 16.00 мск. В ответ на вопрос, почему о церемонии не сообщалось заранее, источник агентства заявил, что „так пожелали родственники“.

Как рассказал сотрудник Пороховского кладбища изданию „Агентство.Новости“, на похоронах, которые длились около 40 минут, присутствовали порядка 20-30 человек, только близкие и родственники, при этом людей в военной форме на церемонии не было. Администрация кладбища подтвердила телеканалу „Дождь“, что никаких „пышных похорон“ Пригожина не организовывалось. По ее данным, бизнесмена похоронили рядом с его отцом.

Информация о похоронах Евгения Пригожина оставалась до последнего момента засекречена, отмечает „Медуза“. При этом в Петербурге на разных кладбищах заметили признаки подготовки к похоронам Пригожина и других погибших в авиакатастрофе 23 августа. На Северном кладбище Петербурга 29 августа простились с одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина Валерием Чекаловым.

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