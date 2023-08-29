Полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летнего Саймона-Хайдро, который отправился 18 августа из Образовательной коллегии Маарьямаа погостить домой, но до сих пор в школу не вернулся.
По словам близких, Саймон-Хайдро может вместе с друзьями находиться в Пайде, Тюри, Вяэтса (поселок в волости Тюри уезда Ярвамаа), Тарту, Таллинне, Пярну или Кадрина (поселок в уезде Ляэне-Вирумаа).
Рост мальчика 181 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Вероятно, одет в светлую футболку, зеленую водолазку, черные шорты и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Саймона-Хайдро или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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