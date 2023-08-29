ЧП и криминал
29.08.2023, 17:27

Полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка

 
Саймон-Хайдро
Саймон-Хайдро
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летнего Саймона-Хайдро, который отправился 18 августа из Образовательной коллегии Маарьямаа погостить домой, но до сих пор в школу не вернулся.

По словам близких, Саймон-Хайдро может вместе с друзьями находиться в Пайде, Тюри, Вяэтса (поселок в волости Тюри уезда Ярвамаа), Тарту, Таллинне, Пярну или Кадрина (поселок в уезде Ляэне-Вирумаа).

Рост мальчика 181 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Вероятно, одет в светлую футболку, зеленую водолазку, черные шорты и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Саймона-Хайдро или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Саймон-Хайдро

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии