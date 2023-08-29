Полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка

По словам близких, Саймон-Хайдро может вместе с друзьями находиться в Пайде, Тюри, Вяэтса (поселок в волости Тюри уезда Ярвамаа), Тарту, Таллинне, Пярну или Кадрина (поселок в уезде Ляэне-Вирумаа).

Рост мальчика 181 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Вероятно, одет в светлую футболку, зеленую водолазку, черные шорты и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Саймона-Хайдро или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.