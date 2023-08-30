6-й трамвайный маршрут остается. Вопрос, где будет конечная остановка, еще решается

Сейчас в Таллинне трамваи курсируют по единственному маршруту номер 6 из Копли в Тонди. Ситуация изменится 1 сентября, когда на линию выйдут трамваи номер 2 и 4. Движение по трамвайным маршрутам номер 1 и 3 восстановится 1 октября.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет уверенно заявил, что после того, как осенью в столице восстановится в полном объеме трамвайное движение, Таллинн намерен сохранить 6-й трамвайный маршрут.

„Временный трамвайный маршрут номер 6 показал, что спрос на трамвайную линию, соединяющую Копли и Пярнуское шоссе, имеется. Вопрос, где будет конечная остановка 6-го трамвая — около депо на улице Вана-Лыуна или в Тонди — еще обсуждается“, - сказал вице-мэр, добавив, что окончательно еще не решено, какой номер присвоить маршруту, 5-й или 6-й (или какой-нибудь другой).

Двадцать лет назад в Таллинне существовал 5-й трамвайный маршрут. С октября 2000 по январь 2004 года трамваи ходили по маршруту Копли – Вана-Лыуна.

Как сказал Владимир Свет, вопрос в том, сможет ли конечная остановка в Тонди принимать все трамваи . „На этой остановке место есть только для трамваев 3-го и 4-го маршрутов. Мы должны подумать о том, как будет выглядеть трамвайная сеть после того, как построят трамвайную линию до порта Ванасадам и многоуровневую развязку в районе перекрестка Тонди. Хороших альтернативных решений по увеличению пропускной способности конечной остановки „Тонди“ не так уж много, так как для этого там мало места“, - сказал Владимир Свет.

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