Повышаете энергоэффективность вашего дома? Воспользуйтесь поддержкой от столицы!

„Хотя большая часть мер поддержки жилищного строительства носит государственный характер, т. е. о них можно ходатайствовать через KredEx, город Таллинн тоже предлагает ряд пособий для достижения энергоэффективности“, – поясняет Пилле Арьякас, координатор бюро Зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна. Она добавляет, что, например, в рамках пособия „Фасады в порядок“ квартирные товарищества могут претендовать на поддержку повышения энергоэффективности многоквартирного дома, а также на улучшение его внешнего вида.

Это пособие может покрывать до 10 % стоимости строительных работ, но составлять не более 20 000 евро на многоквартирный дом. Кроме того, можно ходатайствовать о пособии на создание во время ремонта суперграфики в размере 3000 евро, если эскиз был одобрен комиссией по градостроительству Таллиннской городской управы.

В 2023 году бюджет пособия „Фасады в порядок“ составляет 360 000 евро. Ходатайства принимаются в течение года, пока в запланированном бюджете будет достаточно денег для выплаты пособия. По словам Пилле Арьякас, в прошлом году пособие получили 19 квартирных товариществ. Подробнее о пособии „Фасады в порядок“ и порядке его подачи, а также связанные с ним правовые акты можно прочитать ЗДЕСЬ .

В рамках программы „Фасады в порядок“ можно подать ходатайство и на пособие „Зеленый поворот“. Это пособие также предназначено для квартирных товариществ и направлено на снижение влияния жизни и экономики города на климат. Этим пособием город хочет поддержать полную реконструкцию многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности. Квартирное товарищество может ходатайствовать о нем, например, для установки оборудования по производству возобновляемой энергии, преобразованию энергии и хранению производимой энергии, в том числе для установки солнечных панелей и тепловых насосов, а также для проектирования заводской модульной реконструкции многоквартирного дома или для реконструкции с заводскими модульными элементами.