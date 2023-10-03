Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
03.10.2023, 05:37

Cмотрите, как привести многоквартирный дом к почти нулевому энергопотреблению и получить для этого пособие от столицы

 
ФОТО: Delfi Meedia

Если вы планируете сделать свой дом более энергоэффективным, обязательно стоит ознакомиться с мерами поддержки, которые предлагает город Таллинн.

„Хотя большая часть мер поддержки жилищного строительства носит государственный характер, т. е. о них можно ходатайствовать через KredEx, город Таллинн тоже предлагает ряд пособий для достижения энергоэффективности“, поясняет Пилле Арьякас, координатор бюро Зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна. Она добавляет, что, например, в рамках пособия „Фасады в порядок“ квартирные товарищества могут претендовать на поддержку повышения энергоэффективности многоквартирного дома, а также на улучшение его внешнего вида.

Это пособие может покрывать до 10 % стоимости строительных работ, но составлять не более 20 000 евро на многоквартирный дом. Кроме того, можно ходатайствовать о пособии на создание во время ремонта суперграфики в размере 3000 евро, если эскиз был одобрен комиссией по градостроительству Таллиннской городской управы.

Условия получения пособия „Фасады в порядок“

Подать заявку на пособие можно, если:

  • заявитель перестроил фасад, крышу или технические системы многоквартирного дома, в том числе тепловые узлы;

  • заявитель подал уведомление о производстве работ или получил разрешение на выполнение работ;

  • многоквартирный дом построен и сдан в эксплуатацию до 2000 года.

Ходатайство на получение пособия должно быть подано в течение шести месяцев после подачи уведомления о производстве работ или получения разрешения на выполнение работ.

Предоставление пособия в 2023 году

В 2023 году бюджет пособия „Фасады в порядок“ составляет 360 000 евро. Ходатайства принимаются в течение года, пока в запланированном бюджете будет достаточно денег для выплаты пособия. По словам Пилле Арьякас, в прошлом году пособие получили 19 квартирных товариществ. Подробнее о пособии „Фасады в порядок“ и порядке его подачи, а также связанные с ним правовые акты можно прочитать ЗДЕСЬ.

Пособие „Зеленый переход“ для квартирных товариществ

В рамках программы „Фасады в порядок“ можно подать ходатайство и на пособие „Зеленый поворот“. Это пособие также предназначено для квартирных товариществ и направлено на снижение влияния жизни и экономики города на климат. Этим пособием город хочет поддержать полную реконструкцию многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности. Квартирное товарищество может ходатайствовать о нем, например, для установки оборудования по производству возобновляемой энергии, преобразованию энергии и хранению производимой энергии, в том числе для установки солнечных панелей и тепловых насосов, а также для проектирования заводской модульной реконструкции многоквартирного дома или для реконструкции с заводскими модульными элементами.

Условия получения пособия „Зеленый переход“

  • Ходатайствующий спроектировал и установил в многоквартирном доме устройство для производства возобновляемой энергии (желательно с устройствами для преобразования и хранения энергии).

  • Ходатайствующий реконструировал многоквартирный дом с использованием модульных элементов заводского изготовления, и после завершения работ многоквартирному дому было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию; или ходатайствующий представил уведомление о вводе в эксплуатацию.

  • Ходатайствующий заказал проектное решение, необходимое для установки оборудования по производству и хранению возобновляемой энергии в многоквартирном доме при наличии требования, вытекающего из действующего законодательства, у лица, соответствующего требованиям, изложенным в пунктах 23 и 24 Строительного кодекса.

  • Пособие „Зеленый поворот“ должно быть предоставлено в течение шести месяцев после подачи уведомления об использовании или предоставления разрешения на использование для многоквартирного дома.

  • Объектом пособия является многоквартирный дом, построенный и введенный в эксплуатацию до 2000 года.

Размер пособия „Зеленый переход“

  • 30% стоимости проекта и работ по установке оборудования для производства возобновляемой энергии, преобразования энергии и хранения энергии, но не более 20 000 евро на многоквартирный дом.

  • 70% стоимости проекта заводской модульной реконструкции многоквартирного дома, но не более 30 000 евро на многоквартирный дом.

  • 30% от стоимости работ по заводской модульной реконструкции и договоров надзора собственника многоквартирного дома, но не более 30 000 евро на многоквартирный дом.

Подробнее о пособии „Зеленый переход“ читайте ЗДЕСЬ.

Обе упомянутые меры поддержки предназначены для квартирных товариществ. Для владельцев небольших домов предназначена государственная субсидия, о которой подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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