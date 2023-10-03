Cмотрите, как привести многоквартирный дом к почти нулевому энергопотреблению и получить для этого пособие от столицы
Если вы планируете сделать свой дом более энергоэффективным, обязательно стоит ознакомиться с мерами поддержки, которые предлагает город Таллинн.
„Хотя большая часть мер поддержки жилищного строительства носит государственный характер, т. е. о них можно ходатайствовать через KredEx, город Таллинн тоже предлагает ряд пособий для достижения энергоэффективности“, – поясняет Пилле Арьякас, координатор бюро Зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна. Она добавляет, что, например, в рамках пособия „Фасады в порядок“ квартирные товарищества могут претендовать на поддержку повышения энергоэффективности многоквартирного дома, а также на улучшение его внешнего вида.
Это пособие может покрывать до 10 % стоимости строительных работ, но составлять не более 20 000 евро на многоквартирный дом. Кроме того, можно ходатайствовать о пособии на создание во время ремонта суперграфики в размере 3000 евро, если эскиз был одобрен комиссией по градостроительству Таллиннской городской управы.
Пособие „Зеленый переход“ для квартирных товариществ
В рамках программы „Фасады в порядок“ можно подать ходатайство и на пособие „Зеленый поворот“. Это пособие также предназначено для квартирных товариществ и направлено на снижение влияния жизни и экономики города на климат. Этим пособием город хочет поддержать полную реконструкцию многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности. Квартирное товарищество может ходатайствовать о нем, например, для установки оборудования по производству возобновляемой энергии, преобразованию энергии и хранению производимой энергии, в том числе для установки солнечных панелей и тепловых насосов, а также для проектирования заводской модульной реконструкции многоквартирного дома или для реконструкции с заводскими модульными элементами.
Обе упомянутые меры поддержки предназначены для квартирных товариществ. Для владельцев небольших домов предназначена государственная субсидия, о которой подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru