Российским легионерам казахстанской команды не дали визу на матч еврокубков в Чехию. Клуб может отказаться играть

Четыре игрока казахстанского клуба могут пропустить ответную выездную игру плей-офф Лиги конференций против чешской „Виктории Пльзень“.

Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну.

Совладелец „Тобола“ Алимжан Калдияров заявил, что если игроки не получат визы, клуб может отказаться играть.

„К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против „Виктории Пльзень“ мы готовы поменять режим.

Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну. Если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет“, – заявил Калдияров.

Матч „Виктория“ – „Тобол“ состоится 31 августа. Первая игра в Казахстане завершилась поражением костанайцев – 1:2.

Генеральным директором „Тобола“ является россиянин Андрей Канчельскис.

По регламенту УЕФА невыход на поле по неуважительной причине грозит не только техническим поражением, но и длительной дисквалификацией клуба из еврокубков.

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