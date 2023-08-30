Тренер Ирина Кононова о планах на сезон: уровень растет, надо получать другую оценку за программы

Ирина Кононова также отметила, что практически все, кто был на сборах у Арутюняна, прыгают прыжки в четыре оборота и тройной аксель. По мнению тренера эстонской сборной, сейчас без четверных выступать невозможно. „Надо делать от 3 до 5 четверных в программе. Большее количество и большее разнообразие четверных должно быть, если хочешь забраться на пьедестал. Уровень растет, но и кататься надо, вторую оценку тоже надо получать за программы“.

По словам Ирины Кононовой, ей и ее подопечным на тренировках в Америке очень понравилось. Сборы помогли обратить внимание на некоторые нюансы, которым многие тренеры и спортсмены не уделяют должного времени. „Там другая система, все построено на индивидуальных уроках. Спортсмены самостоятельно очень много должны работать. У Рафаэля урок длится 50 минут, что ты на этом уроке хочешь получить – получаешь, дальше самостоятельно это все отрабатываешь“, - рассказала тренер братьев-фигуристов.

„Еще с советских времен. Мы вместе тоже на сборах были, вместе на соревнованиях катались. Просто раньше особо не договаривалась, потому что это уже другой уровень мастерства, но теперь хочется немного выше пробиться“, - поделилась тренер.

Подготовку к сезону фигуристы начали уже давно. Еще в начале лета спортсменам пришло приглашение от тренера олимпийского чемпиона Нейтана Чена Рафаэля Арутюняна, который позвал братьев на сборы в Америку. Тренер Ирина Кононова поделилась с репортером RusDelfi, что давно знакома с американским тренером.

Для выполнения задач этого сезона нужно, чтобы братья-фигуристы поехали на чемпионат Европы и попали там в десятку. И если один из Селевко окажется в десятке на чемпионате мира, то будут выполнены все поставленные цели на сезон 2023/2024.

Самые главные цели на этот сезон, по словам директора Таллиннской школы фигурного катания и главы клуба Kristalluisk Ирины Кононовой, - это Чемпионат Европы и Чемпионат мира. „На Европу хотелось бы, чтобы оба отобрались - с октября начнутся отборы, а кто из них лучше покажет себя на „Европе“, тот поедет и на „мир“. Хотелось бы, чтобы на „мире“ в десятку попал, чтобы и там два места в следующем сезоне у сборной было“, - поделилась тренер.

У Александра и Михаила Селевко заявлено сейчас по два четверных в программах. По словам их тренера Ирины Кононовой - это „программа минимум“. „Мы поставили задачу, что вот этот минимум надо сделать, тогда будем идти дальше. В прошлом году на чемпионате мира даже 30-ое место было с четверным. Многие спортсмены сейчас делают сложные прыжки и добавляют по несколько четверных в программы, это уже не супер-элемент“, - добавила директор Таллиннской школы фигурного катания.

В этом году приглашение на Гран-при получил только один из братьев - Михаил Селевко. Он поедет на этапы вместе с Арлетом Леванди и Ниной Петрыкиной. Для его брата Александра сезон выдается пока не таким насыщенным. Но хотя он и остался без приглашения на Гран-при, Александр собирается выкладываться на различных челленджерах. Кононова прокомментировала отсутствие приглашения на этапы Гран-при у Александра Селевко, рассказав, что это связано с его старой травмой. „На Олимпиаде Саша получил травму плеча, у него была операция и прошлый год мы сделали в таком лайт-режиме, чтобы плечо подлечить. Он мало участвовал на соревнованиях, не был на „Европе“ и не был на „мире“. Не знаю, может быть, если он еще сейчас где-нибудь выступит хорошо, то сможет еще получить это приглашение. В этом сезоне уже надо готовиться, надо пободрее“, - добавила тренер братьев Селевко.

Президент клуба Kristalluisk также поделилась своими мыслями по поводу развития эстонского фигурного катания. „В последнее время мы очень хорошо развиваемся, шаг за шагом, сразу все не бывает. У нас улучшились условия - нам построили новый каток, открыли спортивную школу для лучших спортсменов. Теперь они могут кататься не в толпе, а отдельно“, - резюмировала тренер.

„Хотелось бы, конечно, и от катка какую-то отдачу получать: например, пораньше тренировки ставить, а нас, наоборот, спускают куда-то вниз. Я считаю, что топовые спортсмены должны лучшее время получать, все-таки это сборная, мы же честь страны защищаем. Спортивная школа помогает нам, предоставляет очень хорошую помощь, а от катка мы ее не получаем“, - поделилась тренер Ирина Кононова.

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