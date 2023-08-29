Таллиннский общественный транспорт переходит на осенне-зимний график. Что изменится с 1 сентября?

С 1 сентября автобусный маршрут номер 3 в связи с открытием улицы Вана-Каламая вернется на прежний маршрут. Автобусный маршрут номер 40 вернется на прежний маршрут через терминал центра Виру. Маршрут номер 58 вернется на прежний маршрут до переулка Маяка.

В связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт продолжится объезд на маршрутах автобусов №1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 51, 55, 60, 63 и 66.

В сентябре будет изменено расположение некоторых автобусных остановок. На маршруте №16 остановка „Ипподром“ в направлении Ыйсмяэ будет совершаться на Мустамяэ теэ, на маршруте №35 появится остановка „Супельранна“, а на маршруте №46 в направлении Ласнамяэ остановка „площадь Вабадузе“ будет совершаться напротив R-kiosk.

Трамвайные маршруты номер 2 и 4 возобновят работу с 1 сентября, трамваи маршрутов №1 и 3 возобновят работу 1 октября. Временный трамвайный маршрут №6 продолжит работу как минимум до конца сентября. Замещающий трамвайные маршруты №2 и 4 автобусный маршрут №52 прекратит работу.

В связи со строительством терминала Rail Baltic в Юлемисте на маршруте трамвая №4 конечной будет не аэропорт, а остановка „Суур-Паала“. В связи с этим на автобусном маршруте №2 в направлении центра города появится дополнительная остановка в зоне трамвайной остановки в аэропорту. Автобусный маршрут №15 будет делать остановку в аэропорту в обоих направлениях.

Напоминаем, что начиная с 1 августа номера и маршруты многих автобусных линий изменены. Изменения затрагивают маршруты под прежними номерами 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 и 68. Автобусный маршрут №8 объединили с маршрутом №43 в маршрут №8 „Вяйке-Ыйсмяэ - Айгрумяэ“. Маршрут №35 объединен с маршрутом №48 в маршрут №35 „Сели - Пельгуранна“. Маршрут №42 объединен с маршрутом №68 в маршрут №42 „Вяйке-Ыйсмяэ – Прийсле“. Маршрут №67 объединен с маршрутами №17 и 17А в маршрут №67 „Сели – Сютисте“.

Подробнее о маршрутах общественного транспорта на странице transport.tallinn.ee .

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