В Москве пропала чемпионка по фигурному катанию

„По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени“, — сказала Екатерина Горбачева.



В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на „Чкалов Арене“ в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу: Волоколамское шоссе, 67, сообщает РБК.

Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной. Об этом сообщает „Чемпионат“ со ссылкой на телеграм-канал Baza. Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Накануне у Горбачевой была тренировка на „Чкалов Арене“. По данным источника, около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла с арены. С собой у спортсменки были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета, пишет Sports.ru.

Горбачева в феврале выиграла юниорский чемпионат России.



Также фигуристка стала девятой на взрослом чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске.



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