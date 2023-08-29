Зимние виды
29.08.2023, 13:51

В Москве пропала чемпионка по фигурному катанию

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Об этом „РИА Новости“ сообщила ее мать.

„По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени“, — сказала Екатерина Горбачева.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на „Чкалов Арене“ в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу: Волоколамское шоссе, 67, сообщает РБК.

Вещи Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной. Об этом сообщает „Чемпионат“ со ссылкой на телеграм-канал Baza. Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Накануне у Горбачевой была тренировка на „Чкалов Арене“. По данным источника, около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла с арены. С собой у спортсменки были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета, пишет Sports.ru.

Горбачева в феврале выиграла юниорский чемпионат России.

Также фигуристка стала девятой на взрослом чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске.

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