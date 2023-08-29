Игрок НХЛ завершил карьеру из-за семи сотрясений мозга

„Я перенес множество сотрясений мозга и решил закончить профессиональную карьеру. Тяжело отказаться от чего-то, чему посвятил всю жизнь. Но я знаю, что это правильное решение для моего самочувствия и будущего. Я исполнил мечту, играл в НХЛ, и я очень благодарен за это — мне повезло. Я реализовал свой потенциал — это была моя цель. Спасибо всем, пришло время для новой главы“, — написал Донской.

В сентябре 2022 года 31-летний финн столкнулся с одноклубником Коулом Линдом во время предсезонной игры с „Ванкувер Кэнакс“ (4:3 Б) и ударился головой о лед. Из-за травмы Донской полностью пропустил прошлый сезон, а в январе этого года рассказывал о частых головных болях и головокружениях. Всего за карьеру хоккеист перенес семь сотрясений мозга, сообщает Sportmail.

Донской выступал в НХЛ с 2015 по 2022 год за „Сан-Хосе Шаркс“, „Колорадо Эвеланш“ и „Сиэтл Кракен“. За семь лет в лиге он провел 474 матча и набрал 208 (80+128) очков. В своем дебютном сезоне с „Сан-Хосе“ Донской добирался до финала Кубка Стэнли, а в 2021 году вместе с „Колорадо“ становился победителем регулярного чемпионата.

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