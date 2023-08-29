Бригада эстонского футбольного арбитра рассудит матч Лиги конференций

Матч состоится в Венгрии в четверг в 21:00 (эстонское время). Помощниками Юри Фришера выступят Вейко Мытсник и Сандер Сага, а четвертым арбитром назначен Кристо Кюльястинен.

Матч состоится в Венгрии, где белорусский клуб „БАТЭ“ примет „Балкани“. Команда из Косово выиграла в первом матче со счетом 4:1.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги конференций, а сама жеребьевка ЛК состоится первого сентября.

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