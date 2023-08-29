Футбол
29.08.2023, 12:51

Бригада эстонского футбольного арбитра рассудит матч Лиги конференций

 
Юри Фришер (в центре)
Юри Фришер (в центре)
ФОТО: MADIS VELTMAN

Бригада эстонского футбольного арбитра Юри Фришера была назначена на ответную игру последнего отборочного раунда Лиги конференций, который состоится в Венгрии между белорусским „БАТЭ“ и коссовским „Балкани“.

Матч состоится в Венгрии в четверг в 21:00 (эстонское время). Помощниками Юри Фришера выступят Вейко Мытсник и Сандер Сага, а четвертым арбитром назначен Кристо Кюльястинен.

Матч состоится в Венгрии, где белорусский клуб „БАТЭ“ примет „Балкани“. Команда из Косово выиграла в первом матче со счетом 4:1.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги конференций, а сама жеребьевка ЛК состоится первого сентября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии