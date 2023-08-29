29.08.2023, 12:51
Бригада эстонского футбольного арбитра рассудит матч Лиги конференций
ФОТО:
Бригада эстонского футбольного арбитра Юри Фришера была назначена на ответную игру последнего отборочного раунда Лиги конференций, который состоится в Венгрии между белорусским „БАТЭ“ и коссовским „Балкани“.
Матч состоится в Венгрии в четверг в 21:00 (эстонское время). Помощниками Юри Фришера выступят Вейко Мытсник и Сандер Сага, а четвертым арбитром назначен Кристо Кюльястинен.
Матч состоится в Венгрии, где белорусский клуб „БАТЭ“ примет „Балкани“. Команда из Косово выиграла в первом матче со счетом 4:1.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги конференций, а сама жеребьевка ЛК состоится первого сентября.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.