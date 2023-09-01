„Лукашенко и Путин видят себя всех побеждающими“. Большое интервью с Тамарой Эйдельман

Дело в том, что каждый человек, действующий в истории, каждый диктатор в частности, сам по себе он живет в свою эпоху, и его надо рассматривать на этом фоне. Потому что если мы сейчас начнем говорить о том, как Россия похожа на гитлеровскую Германию, то это с точки зрения понимания ничего не дает.

С Гитлером они совершенно разные, и это не потому, что я хотела бы оправдать Путина. Ясно, что оба диктаторы и развязали агрессивные войны, но все-таки Путин до такого массового уничтожения, тьфу-тьфу-тьфу, пока не дошел.

Пропаганда просто использует сравнения как лесть. Когда он явно работает под Петра I, то извини, дружок, чего-то ты мелковат во всех отношениях.

— Оптимистично начинаем, давайте продолжим. Некоторые сравнивают Владимира Путина с русскими царями или с Адольфом Гитлером . С какими историческими личностями вы бы сравнили его? И с какой страной и в какой период можно сравнить современную Россию?

Еще готовлю новую лекцию „Добро победит зло?“. Там я расскажу, как люди в разные времена отвечали на вопрос о том, почему зло такое сильное и побеждает ли оно всегда. Спойлер — нет.

Помимо этого, я все время даю интервью. Сейчас, когда вышел этот чертов учебник (российский учебник по истории, где появился раздел о „спецоперации“. — Прим. ред.), девять или десять изданий просили поговорить с ними. Мне очень не хочется кому-то отказывать, но тогда я буду целый день давать интервью. Еще я езжу с офлайн-лекциями. Сегодня их у меня две — „Суд истории“, о вине и ответственности в разные времена, и „Как работает пропаганда“. Сейчас буду читать лекцию на Кипре, и, наверное, с Европой будем заканчивать.

— Хороший вопрос, я бы тоже хотела это понять. Практически все время от момента пробуждения до того, когда я без сил падаю на подушку, уходит на работу. Я все время готовлюсь к лекциям. Если мы уже решили, что лекции выходят каждую неделю, в субботу, то значит, они должны быть записаны. Поэтому идет такой конвейер. Мне это очень интересно.

— Впервые об интервью я говорил с вашим помощником в мае, до дела дошли только сейчас из-за вашей занятости. На что сейчас уходит время?

— Это все совершенно загадочно. До этого, когда меня в разных интервью спрашивали, что будет дальше, то я с ироническим смешком говорила: „Когда режим рушится, то самые неожиданные люди, о которых подумать такого было невозможно, вдруг начинают его менять. Кто мог подумать про Хрущева, что он проведет оттепель?“ И иногда я добавляла: „Мы не знаем, кто это может быть в окружении Путина. Хоть Пригожин“. Потом вдруг — ой.

Обычно следующий вопрос, который задают: „А чем дело кончится?“ Потому что если мы понимаем, что Россию можно сравнить с 30-ми годами, то значит дальше будет мировая война, потом фашизм будет побежден и т.д. Но совершенно не обязательно, что будет так. Например, потому что тогда не было ядерного оружия. Не люблю сравнивать.

Еще одна характерная вещь. Когда началась Вторая мировая война, немцы творили в Польше ужасающие вещи и об этом практически никто не знал, кроме людей, которые сами это видели. По-настоящему весь объем злодеяний стал понятен после войны, когда собрали достаточное количество материалов. Вы можете мне сказать, что сегодня мы всего не знаем, но, если человек с достаточно незамутненным умом подходит к объему информации, который есть о том, что происходит в России, в Беларуси, на войне, то это сразу очень многое меняет.

Россия устроена по-другому, у нее другой исторический путь и традиции, время другое. После 1938 года практически невозможно было понять, что происходит в Германии, сегодня мы имеем огромное количество сведений о том, что происходит в России. Это важно, потому что общественное мнение, как и международное, существует. И как бы то ни было, власти все-таки смотрят на них с оглядкой. Потому что не было бы этого мнения, интернета, мобильных телефонов, то, например, политических узников сожрали бы и выплюнули. В живых бы никого не было. Да, дают огромные сроки, но они живы, слава Богу. Это важно.

— Можете объяснить такой феномен: мои родители родились в СССР, жили какое-то время в России, потом в Беларуси. И в них нет никакой имперскости, но при этом в наших родственниках, возраста моих мамы и папы, которые всю жизнь живут в РФ, наоборот, это проявляется. Почему так?

Россия стремилась распространиться как можно дальше, но это было характерно для всех сильных держав XVIII−XIX веков. Просто она застряла в том, что было нормально для великих стран 150−200 лет назад. А Европа поняла, что не надо себя так вести. Отсюда я делаю вывод, что и Россия когда-нибудь поймет. Детство Лукашенко и смерть диктаторов

— Пока в России такой режим — конечно. Стоит сказать, что и режим в Беларуси будет держаться, пока будет такой режим в России. Мало мирных периодов развития ее, но вообще-то российские дипломаты и власть умели выстраивать нормальные отношения. В течение всего XIX века у Российской империи были напряженные отношения с Англией (я понимаю, что не совсем соседи, но все-таки), однако к концу столетия смогли договориться.

— После мятежа Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера оказались в Беларуси. Россия всегда была и будет проблемой для своих соседей?

— Теоретически это, конечно, возможно. Другое дело, мы видим, что не так уж много людей и военных формирований пользовались такой относительной независимостью, как ЧВК Вагнера. Представить себе, что какой-нибудь генерал просто поднимает свою армию, мне довольно трудно: „Сейчас я вас разверну, и мы пойдем на Кремль“. Скорее, это признак какого-то брожения в верхушке и за путчем может следовать дворцовый переворот.

Они сбили вертолеты и убили некоторое количество российских военных, после чего им помахали ручкой и отправили в Беларусь. Наверное, это значит, что Путин их испугался.

Наверно, это действительно была какая-то попытка если не сбросить Путина, то Шойгу. Они там настолько обалдели от этой войны, на Пригожине уже столько крови, что, наверное, они считают, что вот так можно поступить — сейчас я пойду и ко мне прислушаются, и меня сделают министром или еще кем-нибудь. Как поход Муссолини на Рим (в итоге политик был назначен премьер-министром Италии и захватил власть в стране. — Прим. ред.).

— Наверное, это просто говорит в пользу ваших родителей.

Как я понимаю, в Беларуси тоже есть люди, которые воспринимают страну частью России, империи, СССР. Дело не в том, где ты родился. Такая позиция очень сильно облегчает жизнь, потому что если ты воспринимаешь себя как часть чего-то грандиозного и великого, то тогда все твои недостатки, бедная жизнь, проблемы становятся неважными. Зато мы делаем ракеты, мы часть этой великой страны. Это все время внушается пропагандой. Твоя личная жизнь не так существенна, как то, что есть вокруг.

И, если человек не принимает такой позиции, если он исходит из того, что страна великая, когда в ней людям жить хорошо, есть медицина, образование, дороги, библиотеки, тогда совершенно взгляд меняется. Тогда и на соседей будешь смотреть по-другому. Не как на предмет захвата, а как на предмет общения и возможности контактов.

Политические взгляды и нравственные понятия не передаются генетически. Это все байки. Вот на этих байках была основана расовая нацистская политика. Это то, чему мы ни в коем случае не должны поддаваться. Это зависит не только от места, где ты живешь, но и от воспитания, семьи, круга общения. Если какого-нибудь российского ребенка усыновили и увезли жить в США, то он вырастет с американскими ценностями.

— Вот Лукашенко и Путин часто вспоминают свое прошлое и детство. Они хотят, чтобы мы жили в те времена и все для этого делают?

— Мне кажется, что, на самом деле, им вообще на нас наплевать. Они сами хотят жить в могучей, с их точки зрения, стране, которую все боятся, и наслаждаться своей властью.

Трудно влезть в чужую голову. Меня мои ученики очень часто спрашивали про Ленина, Сталина: „Он думал, что людям будет хорошо, или он власти хотел?“ Мне кажется, что таких людей в какой-то момент переклинивает и они начинают думать, что то, что хорошо для них — хорошо для всех. „Куда же вы без меня? Вы дети малые. Вы должны мне подчиняться. То, что я для вас придумаю, то для вас и будет хорошо“.