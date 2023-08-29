Министр культуры: Россия продолжает использовать спорт как политический инструмент

Соревнование по фехтованию Tallinna Mõõk, которые должны были состояться в Таллинне с 10 по 12 ноября, будут отменены, поскольку спортсмены из Беларуси и России не допускаются к соревнованиям в Эстонии. По словам министра культуры Хейди Пурга, ситуация крайне плачевна.

„Крайне прискорбна новость о том, что под давлением Международной федерации фехтования Эстонская ассоциация фехтования вынуждена отменить турнир Tallinna Mõõk, поскольку спортсмены из России и Беларуси не могут получить визы в Эстонию. Мне жаль, что Международная федерация фехтования не хочет видеть общую картину и заставляет украинцев соревноваться со спортсменами страны-агрессора“, — прокомментировала она ситуацию.

„Чемпионат мира по фехтованию, состоявшийся в прошлом месяце, показал, что Россия продолжает использовать спорт как политический инструмент. В последние годы мы видели, как агрессор также использует присутствие „нейтральных“ спортсменов на международных соревнованиях в национальной пропаганде, оправдывая тем самым свои политические решения“, — продолжила она. „Поэтому Эстония не должна допустить какого-либо смягчения ограничений, введенных для спортсменов из России и Беларуси“.

По мнению Хейди Пурга, Эстония не может позволить спортсменам из страны-агрессора соревноваться с украинцами, которые в это время борются за свободу. „Из-за войны у многих украинских спортсменов нет шансов вернуться на международную спортивную арену, а сотни спортсменов погибли или получили ранения. Кроме того, украинские спортивные объекты были разрушены в результате преднамеренных атак России на гражданскую инфраструктуру“, — сказала Пурга.

„Поддержка Украины Эстонией сильнее, чем когда-либо. Мы не пойдем ни на какие уступки, а наоборот, должны продолжать всячески давить на Россию и Беларусь, чтобы война закончилась победой Украины“, — добавила она.

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