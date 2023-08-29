Спецкомиссии Рийгикогу обсуждали коммерческую деятельность с Россией в военное время. Каллас не явилась(28)
Темой внеочередного открытого совместного заседания специальной комиссии по контролю государственного бюджета и специальной комиссии по борьбе с коррупцией стало ведение бизнеса с Россией в военное время.
Председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что заседание необходимо, чтобы прояснить ситуацию с поставками в Россию санкционных товаров в военное время, особенно с учетом того, что этот бизнес ведется до сих пор.
На заседание были приглашены премьер-министр Кая Каллас, руководитель сферы таможенных формальностей таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, исполнительный директор Metaprint AS Мартти Лемендик, исполнительный директор Stark Logistics AS Кристьян Крааг и руководитель по коммуникации Государственного контроля Прийт Симсон.
Предприниматели и Каллас заявили, что не приедут.
Все новости о скандале с мужем премьер-министра Каи Каллас читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.