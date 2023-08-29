Новости Эстонии
29.08.2023, 10:14

Спецкомиссии Рийгикогу обсуждали коммерческую деятельность с Россией в военное время. Каллас не явилась

 (28)
дополнено
KALLE GRÜNTHAL, MARTIN HELME, URMAS REINSALU
KALLE GRÜNTHAL, MARTIN HELME, URMAS REINSALU
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Темой внеочередного открытого совместного заседания специальной комиссии по контролю государственного бюджета и специальной комиссии по борьбе с коррупцией стало ведение бизнеса с Россией в военное время.

Председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что заседание необходимо, чтобы прояснить ситуацию с поставками в Россию санкционных товаров в военное время, особенно с учетом того, что этот бизнес ведется до сих пор.

На заседание были приглашены премьер-министр Кая Каллас, руководитель сферы таможенных формальностей таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, исполнительный директор Metaprint AS Мартти Лемендик, исполнительный директор Stark Logistics AS Кристьян Крааг и руководитель по коммуникации Государственного контроля Прийт Симсон.

Предприниматели и Каллас заявили, что не приедут.

Все новости о скандале с мужем премьер-министра Каи Каллас читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии