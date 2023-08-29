Спецкомиссии Рийгикогу обсуждали коммерческую деятельность с Россией в военное время. Каллас не явилась

Председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что заседание необходимо, чтобы прояснить ситуацию с поставками в Россию санкционных товаров в военное время, особенно с учетом того, что этот бизнес ведется до сих пор.

На заседание были приглашены премьер-министр Кая Каллас, руководитель сферы таможенных формальностей таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, исполнительный директор Metaprint AS Мартти Лемендик, исполнительный директор Stark Logistics AS Кристьян Крааг и руководитель по коммуникации Государственного контроля Прийт Симсон.

Предприниматели и Каллас заявили, что не приедут.

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