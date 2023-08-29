Полиция ищет 36-летнего Александра из Ласнамяэ

Александр уехал из дома на автомобиле „Опель“. Вчера около шести часов вечера прохожий заметил эту машину, стоящую у дороги в деревне Руу волости Йыэляхтме, но самого мужчины в машине не было. У Александра нет с собой мобильного телефона.

Рост Александра 190 см, у него худощавое телосложение. Он может быть одет в синюю куртку с капюшоном, спортивные штаны и темные кроссовки.



Полиция проверила различные места, где мог находиться мужчина, также к поискам были привлечены вертолет и собаки. К сожалению, найти мужчину пока не удалось.

Всех, кто видел Александра, просят позвонить по номеру 112.

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