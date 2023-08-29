29.08.2023, 08:23
Женщина на эстонском CityBee „заехала“ на Opel в Вильнюсе(2)
ФОТО: Delfi Meedia
28 августа поздно вечером в Вильнюсе произошло ДТП. По предварительным данным, люди не пострадали.
Полиция сообщила, что около 23:00 появилась информация, что на перекрестке улиц Расу и Сукилелю столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, столкнулись Ford каршеринговой компании CityBee с эстонскими номерами и Opel.
По словам очевидцев, оба транспортных средства ехали на зеленый свет, однако женщина на Ford поворачивала налево и не пропустила ехавший прямо Opel, пишет Delfi.lt.
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