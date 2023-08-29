Безработица хоть и медленно, но снижается(1)
Зарегистрированная безработица медленно снижается в Эстонии четвертую неделю подряд. По положению на 28 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 50 725 человек - ровно на 200 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему равен 7,6%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,7% (7188 человек), а самый низкий - на Хийумаа - 3,9% (152 человека), пишет Rus.err.ee.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,2% (24 193 человека), в Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,7% (5339 человек).
В качестве безработных зарегистрированы 4556 украинских беженцев, их доля в общем числе безработных составляет 9%. Свыше 13 200 беженцев нашли в Эстонии работу.
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