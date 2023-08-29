Безработица хоть и медленно, но снижается

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,7% (7188 человек), а самый низкий - на Хийумаа - 3,9% (152 человека), пишет Rus.err.ee.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,2% (24 193 человека), в Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,7% (5339 человек).

В качестве безработных зарегистрированы 4556 украинских беженцев, их доля в общем числе безработных составляет 9%. Свыше 13 200 беженцев нашли в Эстонии работу.

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