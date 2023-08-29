Второй шанс: эстонский гонщик Юри Випс выступит на двух этапах IndyCar

Кроме того, Випс входит в состав команды, которая выступит на этапе IndyCar 10 сентября на автодроме Лагуна-Сека в Калифорнии.

Бобби Рэйхол, совладелец гоночной команды, с нетерпением ждет выступления Випса. „Я очень рад, что Юри примет участие в гонках в Портленде и Лагуна-Сека. Очевидно, что несколько лет назад он был ведущим пилотом молодежной команды Red Bull и продемонстрировал большой талант. Мы также видели это в двух тестах, которые он проводил с нами, поэтому мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что он способен“, — сказал он.

Юри Випс чрезвычайно рад полученной возможности. „Я не водил машину целый год. Я действительно с нетерпением жду возможности снова бросить себе вызов. Я хорошо лажу со всеми в команде, и мне очень нравится атмосфера в коллективе. Я очень благодарен, что мне дали второй шанс, и надеюсь принести команде хороший результат“, — прокомментировал Випс на официальной странице гоночной команды.

Юри Випс надеется заявить о себе миру на двух будущих этапах. „Я чувствую, что готов к этим гонкам, и думаю, что трассы подходят моему стилю вождения и машине. Я уже работал в команде на симуляторе в этом году и знаю здешних людей“, — продолжил эстонец.

Как Юри Випс готовится к своему дебюту? „Вы мало что можете сделать, кроме как запустить симулятор и проанализировать данные. Я это сделал и хочу быть максимально готовым к гонкам. За последние 10 месяцев я провел всего два тестовых дня, так что я не так много ездил, что, безусловно, ограничит меня, но я делаю все возможное, чтобы добиться как можно более высокого результата“, — добавил он.

Товарищами по команде Випса станут Кристиан Лундгор и Грэм Рахаль.

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