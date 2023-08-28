ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (551-й день) | ВСУ продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях

Британская разведка отмечает, что неудовлетворительная эффективность российских войск в ходе войны в Украине показала, что совместные стратегические учения „Запад“ имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи. Вполне возможно, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, которая может возникнуть в связи с проведением очередных маневров в военное время, считают в Лондоне.

Россия, скорее всего, отменила военные учения „Запад - 2023“ из-за недостаточного количества войск и техники, говорится в ежедневном аналитическом обзоре министерства обороны Великобритании на основе разведданных.

За минувшую ночь россияне также дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Вечером под удар попала Марганецкая громада, ночью - Мировская. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Российские войска утром нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, россияне применили тактическую авиацию с южного направления. Разрушено два дачных дома, еще пять строений получили повреждения. О погибших и раненых не сообщается.

При этом, пишут аналитики, российские войска направили сюда значительное количество техники и живой силы для удержания позиций, которые подвергаются украинским атакам. „Следующий российский оборонительный рубеж, скорее всего, создаст серьезные проблемы для украинского наступления“, - констатируют аналитики ISW.

Украинские силы продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Комментируя последние успехи ВСУ на южном направлении, ISW подчеркивает, что неясность в отношении российских сил здесь по-прежнему не позволяет понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий.

В ISW предупредили о возможных сложностях ВСУ на южном направлении

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в районе Люберец был уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. „Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего“, - написал Собянин.

Совместные стратегические учения „Запад - 2023“ были запланированы на сентябрь.

Минобороны Украины подтвердило освобождение Работино

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила сообщения об освобождении украинскими войсками села Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Она заявила об этом во включении из Military Media Center.

По словам Маляр, теперь украинские войска, „несмотря на яростное сопротивление врага“, двигаются дальше юго-восточнее Работино в сторону сел Новопрокоповка и Очеретоватое Запорожской области.

В Крыму сбиты два беспилотника

Российские силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника на севере и западе Крыма, сообщил „глава“ аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Других подробностей он не привел. Министерство обороны РФ заявило, что украинские БПЛА самолетного типа были уничтожены над Крымом в 10.30.

Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Брянской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 28 августа попытались атаковать военный аэродром в Брянской области, пишет российский Telegram-канал Baza. По его данным, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе, их уничтожили силы ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Baza отмечает, что в результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Люди и техника не пострадали.

Минобороны РФ заявило о сбитой на подлете к Крыму крылатой ракете

У побережья аннексированного Крыма российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ракета была сбита около 11.30 в воздухе над акваторией Черного моря.

В Полтавской области удар пришелся по маслобойне, три человека погибли

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак привел подробности обстрела Полтавской области, в результате которого погибли два человека. По его словам, удар пришелся по маслобойне в поселке Гоголево Миргородского района.