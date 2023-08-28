ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (551-й день) | ВСУ продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях
Подводим итоги еще одного дня войны.
Под Москвой сбит беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в районе Люберец был уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. „Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего“, - написал Собянин.
В ISW предупредили о возможных сложностях ВСУ на южном направлении
Украинские силы продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Комментируя последние успехи ВСУ на южном направлении, ISW подчеркивает, что неясность в отношении российских сил здесь по-прежнему не позволяет понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий.
При этом, пишут аналитики, российские войска направили сюда значительное количество техники и живой силы для удержания позиций, которые подвергаются украинским атакам. „Следующий российский оборонительный рубеж, скорее всего, создаст серьезные проблемы для украинского наступления“, - констатируют аналитики ISW.
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
Российские войска утром нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, россияне применили тактическую авиацию с южного направления. Разрушено два дачных дома, еще пять строений получили повреждения. О погибших и раненых не сообщается.
За минувшую ночь россияне также дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Вечером под удар попала Марганецкая громада, ночью - Мировская. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.
Минобороны Великобритании: РФ, вероятно, отменила учения „Запад - 2023“ из-за нехватки войск и техники
Россия, скорее всего, отменила военные учения „Запад - 2023“ из-за недостаточного количества войск и техники, говорится в ежедневном аналитическом обзоре министерства обороны Великобритании на основе разведданных.
Британская разведка отмечает, что неудовлетворительная эффективность российских войск в ходе войны в Украине показала, что совместные стратегические учения „Запад“ имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи. Вполне возможно, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, которая может возникнуть в связи с проведением очередных маневров в военное время, считают в Лондоне.
Совместные стратегические учения „Запад - 2023“ были запланированы на сентябрь.
Минобороны Украины подтвердило освобождение Работино
Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила сообщения об освобождении украинскими войсками села Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Она заявила об этом во включении из Military Media Center.
По словам Маляр, теперь украинские войска, „несмотря на яростное сопротивление врага“, двигаются дальше юго-восточнее Работино в сторону сел Новопрокоповка и Очеретоватое Запорожской области.
В Крыму сбиты два беспилотника
Российские силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника на севере и западе Крыма, сообщил „глава“ аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Других подробностей он не привел. Министерство обороны РФ заявило, что украинские БПЛА самолетного типа были уничтожены над Крымом в 10.30.
Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Брянской области
Вооруженные силы Украины в ночь на 28 августа попытались атаковать военный аэродром в Брянской области, пишет российский Telegram-канал Baza. По его данным, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе, их уничтожили силы ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Baza отмечает, что в результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Люди и техника не пострадали.
Минобороны РФ заявило о сбитой на подлете к Крыму крылатой ракете
У побережья аннексированного Крыма российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ракета была сбита около 11.30 в воздухе над акваторией Черного моря.
В Полтавской области удар пришелся по маслобойне, три человека погибли
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак привел подробности обстрела Полтавской области, в результате которого погибли два человека. По его словам, удар пришелся по маслобойне в поселке Гоголево Миргородского района.
„В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни. Известно о гибели двух человек и 5 пострадавших“, - написал он в Telegram, отметив, что люди работали в ночную смену.
Один человек погиб в результате обстрела в Херсонской области
Российские войска утром обстреляли село Садовое в Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. „Около 10.40 россияне выпустили снаряды по жилому дому. К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе, - написал он в Telegram. - В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние тяжелое“.
WP: США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько новых вариантов усиления военной поддержки Украины, поскольку считает вероятным, что война с Россией продолжится в следующем году, пишет The Washington Post. „В Вашингтоне, например, растет поддержка поставок кассетных боеприпасов для РСЗО, способных поражать на большую глубину, чем артиллерийские боеприпасы, которые США начали поставлять в прошлом месяце“, - говорится в материале.
США планируют продолжить оснащение украинской армии и многими другими системами вооружения, включая истребители F-16, которые, как пишет WP, начнут поступать в Украину через несколько месяцев. При этом Украина и ее сторонники также настаивают на получении ракет наземного базирования большой дальности ATACMS, которые „могли бы наносить удары глубоко в тылу России“. Но Пентагон пока отказывает в этом, отмечает газета. Чиновники опасаются, что у США „недостаточно ATACMS, чтобы снабжать Украину, не подрывая при этом их собственную готовность к будущему конфликту с Китаем“.
Польша и страны Балтии закроют границу с Беларусью в случае „критического инцидента“
Польша и страны Балтии полностью закроют границы с Беларусью, если произойдет „критический инцидент“ с участием наемников ЧВК „Вагнер“, заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. „Мы требуем от властей в Минске, чтобы „Группа Вагнера“ немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты немедленно покинули пограничную зону и были отправлены на родину“, - сказал Каминьский на пресс-конференции. „Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на польской или литовской границе, мы немедленно примем ответные меры. Все пограничные переходы, которые были открыты до сих пор, будут закрыты“, - добавил он.
ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута
На Бахмутском направлении у ВСУ еженедельно есть продвижение, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Military Media Center. По ее словам, за прошедшую неделю украинские войска освободили еще 1 кв. км территории на южном фланге Бахмута. При этом на северном фланге города войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции. Всего за время контрнаступления освобождено уже 44 кв. км территории на этом участке фронте, добавила Маляр.
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