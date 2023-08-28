Мать наказанного за поцелуй главы испанского футбола заперлась в церкви и объявила голодовку(1)
Мать временно отстраненного главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, Анхелес Бехар, объявила голодовку в знак протеста против „охоты“ на ее сына, сообщает EFE.
Скандал начался 20 августа, когда сборная Испании выиграла женский чемпионат мира, а Рубиалес во время церемонии награждения поцеловал в губы игрока Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Футболистка заявила, что ей это не понравилось, после чего главу RFEF стали призывать уйти в отставку. Функционер не сразу признал ошибку и отказался уходить в отставку. 26 августа ФИФА временно отстранила Рубиалеса, сообщает РБК.
EFE отмечает, что Бехар находится со своей сестрой в церкви в городе Мотриль и планирует оставаться там, пока не закончится „бесчеловечная и кровавая охота“ на ее сына, который, по ее мнению, не может никому навредить. Мать Рубиалеса также призвала Эрмосо „сказать правду“ и добавила, что такая ситуация может произойти с каждым.
Сначала агентство AFP приводило слова Эрмосо о том, что это был „спонтанный взаимный жест“. Но в заявлении, опубликованном профсоюзом игроков, она назвала себя „жертвой агрессии“ и отметила, что „не давала согласия на поцелуй“, пишет Sky Sports. „Я не потерплю, чтобы мои слова ставили под сомнение, а тем более чтобы мне приписывали слова, которых я не говорила“, — приводит издание фрагмент из ее заявления.
Эрмосо играет за сборную с 2011 года.
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