Мать наказанного за поцелуй главы испанского футбола заперлась в церкви и объявила голодовку

Скандал начался 20 августа, когда сборная Испании выиграла женский чемпионат мира, а Рубиалес во время церемонии награждения поцеловал в губы игрока Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Футболистка заявила, что ей это не понравилось, после чего главу RFEF стали призывать уйти в отставку. Функционер не сразу признал ошибку и отказался уходить в отставку. 26 августа ФИФА временно отстранила Рубиалеса, сообщает РБК.



EFE отмечает, что Бехар находится со своей сестрой в церкви в городе Мотриль и планирует оставаться там, пока не закончится „бесчеловечная и кровавая охота“ на ее сына, который, по ее мнению, не может никому навредить. Мать Рубиалеса также призвала Эрмосо „сказать правду“ и добавила, что такая ситуация может произойти с каждым.