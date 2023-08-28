ФОТО | Мужская сборная Эстонии по волейболу отправилась в Италию на ЧЕ
Мужская сборная Эстонии по волейболу сегодня утром вылетела в Италию через Ригу. С 28 августа по 6 сентября в Перудже и Анконе пройдут матчи группы „А“ чемпионата Европы, где сборная Эстонии под руководством Алара Рикберга встретится с Германией (30.08), Италией (31.08), Швейцарией (3.09), Сербией (4.09) и Бельгией (5,09).
До вчерашнего вечера было неизвестно, сможет ли Тимо Таммемаа сыграть на ЧЕ, поскольку он повредил лодыжку во втором товарищеском матче против Украины 19 августа. На всякий случай Рикберг пригласил обратно в сборную Михькеля Варбласа, который был исключен из финального списка, но вчера вечером было решено, что Таммемаа по-прежнему сохраняет шансы на участие в ЧЕ.
„Решение о том, что Таммемаа поедет с нами, было принято вчера, после окончания тренировки. Мы протестировали в субботу и воскресенье его травмированную ногу и приняли решение совместно с физиотерапевтами, которые дали свою оценку по этому поводу. Решение было принято с учетом продолжительности турнира“, — сказал главный тренер Рикберг в таллиннском аэропорту.
Эстония выиграла два товарищеских матча у Украины (3:2 и 3:1) и проиграла 1:3 в контрольном матче, который прошел за закрытыми дверями в среду.
„До четверга мы тренировались довольно интенсивно. В этот период также была неудачная игра, где Украина, в отличие от двух предыдущих игр, играла на полную мощность. У них тоже было некоторое преимущество перед нами, потому что они тренировались каждый день во время полноценного сбора, были свежее и лучше. Отдыхали в воскресенье и понедельник два дня подряд. Уже по тренировкам, которые мне удалось увидеть перед нашим последним матчем, было видно, что они классом выше. Это подтверждает и их последняя игра против Польши в субботу“, — сослался Рикберг на контрольный матч в Лодзи в субботу, который Польша выиграла со счетом 3:2 (25:22, 24:26, 25:22, 29:31, 15:12).
Состав сборной Эстонии на ЧЕ:
Связующие: Ренет Ванкер, Марккус Кеэль
Диагональные нападающие: Оливер Венно, Ренеэ Теппан
Блокирующие: Роберт Тяхт, Мартти Юхками, Мярт Таммеару, Карли Аллик
Доигровщики: Андри Аганиц, Тимо Таммемаа, Хенри Трейал, Маркс Ару
Либеро: Сильвер Маар, Йохан Вахтер
В среду в 19:00 по эстонскому времени в Перудже состоится первый матч сборной Эстонии на чемпионате Европы. Четыре лучшие сборные группы выйдут в 1/8 финала. Италия занимает первое место в европейском рейтинге, Сербия – 4-е, Германия – 6-е, Бельгия – 14-е, Швейцария – 19-е и Эстония – 21-е.
Финальный турнир чемпионата Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 28 августа по 16 сентября в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
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