Алар Карис: бизнес-деятельность на российском направлении ставит под сомнение авторитет эстонского государства

Президент подчеркнул, что частью работы президента ЭР и членов правительства является сохранение внутренней стабильности и авторитета внутренней и внешней политики государства.

„Введение экономических санкций в отношении ведущей захватническую войну России является единой политикой Европейского союза по обузданию агрессора. Эстония была одним из локомотивов санкционной политики.

Многие предприниматели, связанные с бизнес-деятельностью на российском направлении, за полтора года — после 24 февраля 2022 года — по моральным соображениям вышли из бизнеса. Они поступили правильно, чтобы не быть связанными с государством-агрессором и его экономическим кровообращением.

Но мы знаем, что не все в Европе это сделали. И в Эстонии тоже“, - сказал Карис. По словам главы государства, деятельность некоторых фирм ставит под сомнение авторитет эстонского государства в общении с нашими союзниками.

Бизнес-деятельность члена семьи премьер-министра Каи Каллас на российском направлении вызвала в прессе и обществе много вопросов. В центре внимания в этой истории оказался руководитель правительства и ценности, из которых должна исходить Эстония, отметил президент.

„Работа политиков кабинета министров — и отвечать на вопросы, когда они поднимаются. И делать это также перед комиссией Рийгикогу, независимо от того, руководит ею представитель оппозиции или правящей коалиции. И особенно тогда, когда нужно обсуждать трудные и неприятные вопросы, как это подобает и нужно в нормальном парламентском государстве, как это нужно для функционирования демократии.

Эстония — парламентская республика, что предполагает уважение к выбранному народом представительному органу со стороны нас всех.

Премьер-министр сказала общественности, что не планирует уходить в отставку. Дальнейшие шаги руководителя правительства покажут, насколько серьезной она считает возникшую проблему и каким будет для эстонского государства, по ее мнению, правильное решение.