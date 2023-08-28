Алар Карис: бизнес-деятельность на российском направлении ставит под сомнение авторитет эстонского государства(4)
В понедельник президент Эстонии выступил с заявлением по поводу скандала вокруг супруга премьер-министра. Алар Карис отметил, что работа членов правительства состоит и в том, чтобы отвечать на вопросы, и дальнейшие шаги премьер-министра покажут, насколько серьезной она считает проблему.
Президент подчеркнул, что частью работы президента ЭР и членов правительства является сохранение внутренней стабильности и авторитета внутренней и внешней политики государства.
„Введение экономических санкций в отношении ведущей захватническую войну России является единой политикой Европейского союза по обузданию агрессора. Эстония была одним из локомотивов санкционной политики.
Многие предприниматели, связанные с бизнес-деятельностью на российском направлении, за полтора года — после 24 февраля 2022 года — по моральным соображениям вышли из бизнеса. Они поступили правильно, чтобы не быть связанными с государством-агрессором и его экономическим кровообращением.
Но мы знаем, что не все в Европе это сделали. И в Эстонии тоже“, - сказал Карис. По словам главы государства, деятельность некоторых фирм ставит под сомнение авторитет эстонского государства в общении с нашими союзниками.
Бизнес-деятельность члена семьи премьер-министра Каи Каллас на российском направлении вызвала в прессе и обществе много вопросов. В центре внимания в этой истории оказался руководитель правительства и ценности, из которых должна исходить Эстония, отметил президент.
„Работа политиков кабинета министров — и отвечать на вопросы, когда они поднимаются. И делать это также перед комиссией Рийгикогу, независимо от того, руководит ею представитель оппозиции или правящей коалиции. И особенно тогда, когда нужно обсуждать трудные и неприятные вопросы, как это подобает и нужно в нормальном парламентском государстве, как это нужно для функционирования демократии.
Эстония — парламентская республика, что предполагает уважение к выбранному народом представительному органу со стороны нас всех.
Премьер-министр сказала общественности, что не планирует уходить в отставку. Дальнейшие шаги руководителя правительства покажут, насколько серьезной она считает возникшую проблему и каким будет для эстонского государства, по ее мнению, правильное решение.
Конечно, здесь своя важная роль есть и у партий правительственной коалиции — Партии реформ, Eesti 200, социал-демократов.
Как президент я считаю необходимым подчеркнуть, что Эстонии нужно работоспособное и опирающееся на внутреннее доверие правительство“, - заключил Карис.
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