ОТ РЕДАКЦИИ | Супруг Каи Каллас может помочь ей выйти из неудобной ситуации(10)
Скандал, развернувшийся на прошлой неделе вокруг Каи Каллас и Арво Халлика, не только нанес репутационный удар по Эстонии, но и привлек к нашей стране внимание мировой общественности, которое едва ли пойдет ей на пользу.
Скандал вокруг Каи Каллас и ее супруга Арво Халлика, который продолжал вести бизнес с Россией, несмотря на российскую агрессию в Украине, набирает обороты. Мировая пресса нечасто обращает внимание на то, что происходит в Эстонии и эстонской политической жизни, но Кае Каллас и ее супругу удалось заинтересовать иностранную общественность. Со стороны все выглядит очень плохо, нас заметили не только западные СМИ, но и российские пропагандисты, что дало им очередной повод для насмешек и издевок.
Ситуация выглядит скверно: „железная Кая“ неустанно призывала ужесточать санкции против путинской России и тех, кто продолжает вести с ней бизнес-дела, в то время как ее муж занимался как раз этим. Репутационные потери для Эстонии велики, потому что в прошлый раз страна получила столь же много внимания в мировой прессе во время расследования, связанного с деятельностью Danske Bank. В то время скандал освещался примерно в том же ключе, что и сейчас: „грязные российские деньги“ в больших объемах отмывались в стране, которая громче всех призывала не иметь с Россией никаких дел.
Ранее Кая Каллас выглядела девочкой-отличницей, которая смело осуждает российскую агрессию в Украине и призывает остальных делать так же. Ее много раз сравнивали с лучшими премьер-министрами Великобритании - Маргарет Тэтчер и Уинстоном Черчиллем. Оба этих премьер-министра получили известность и признание благодаря своей принципиальной и четкой линии управления в военное время и сумели выйти победителями из сложной ситуации: Черчилль в 1940 году остался один на один с нацистской империей, а Тэтчер была вынуждена в 1982 году освобождать британские территории, которые находятся за 13 000 км от Британских островов. В свете скандала такое сравнение выглядит неуклюжим, потому что деятельность Тэтчер и сэра Уинстона сложно сопоставить с достижениями Каллас, как бы нам того не хотелось. Только представьте на минуточку, что у мужа Тэтчер во время Фолклендской войны обнаружили бы бизнес в Аргентине, и при этом она сохранила бы свое рабочее место на Даунинг-стрит.
Сейчас Кая Каллас, к сожалению, все меньше напоминает Тэтчер и все больше венгерского премьер-министра Виктора Орбана, а журналист Юлия Латынина даже не поскупилась на нелестное сравнение Каллас с российским политиком, членом партии „Единая Россия“ Еленой Мизулиной.
Кая Каллас твердо стоит на том убеждении, что ни она, ни ее супруг не совершили ничего плохого, и пост премьер-министра оставлять она не собирается. Но компромисс и шанс спасти свое лицо (пока еще) возможен: например, Арво Халлик может перевести заработанные 1,5 миллиона евро на сделках с Россией, ведущей террористическую войну в Украине, на благотворительность. Супруги могли бы перечислить эти деньги Первому медицинскому объединению города Львова. За 18 месяцев храбрые медики оказали помощь 1200 людям, пострадавшим в результате военной агрессии России, среди них 400 детей, многие из которых остались сиротами. У Каллас и ее мужа есть возможность сделать красивый жест и частично восстановить утерянные репутационные баллы.
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