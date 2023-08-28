ОТ РЕДАКЦИИ | Супруг Каи Каллас может помочь ей выйти из неудобной ситуации

Скандал вокруг Каи Каллас и ее супруга Арво Халлика, который продолжал вести бизнес с Россией, несмотря на российскую агрессию в Украине, набирает обороты. Мировая пресса нечасто обращает внимание на то, что происходит в Эстонии и эстонской политической жизни, но Кае Каллас и ее супругу удалось заинтересовать иностранную общественность. Со стороны все выглядит очень плохо, нас заметили не только западные СМИ, но и российские пропагандисты, что дало им очередной повод для насмешек и издевок.

Ситуация выглядит скверно: „железная Кая“ неустанно призывала ужесточать санкции против путинской России и тех, кто продолжает вести с ней бизнес-дела, в то время как ее муж занимался как раз этим. Репутационные потери для Эстонии велики, потому что в прошлый раз страна получила столь же много внимания в мировой прессе во время расследования, связанного с деятельностью Danske Bank. В то время скандал освещался примерно в том же ключе, что и сейчас: „грязные российские деньги“ в больших объемах отмывались в стране, которая громче всех призывала не иметь с Россией никаких дел.