ВИДЕО | Как политика Лукашенко отражается на простых белорусах?

С начала полномасштабной войны в феврале прошлого года белорусские власти оказывают помощь России. Они дают ей нашу территорию для размещения войск и нанесения ракетных ударов, а больше года назад российские военнослужащие заходили в северные области Украины прямо из Беларуси. Всё это закономерно привело к тому, что против нашей страны ввели новые санкции в дополнение к тем, которые уже были. Рассказываем о главных ограничениях, с которыми столкнулась Беларусь из-за участия в войне.