ВИДЕО | Как политика Лукашенко отражается на простых белорусах?(2)
С начала полномасштабной войны в феврале прошлого года белорусские власти оказывают помощь России. Они дают ей нашу территорию для размещения войск и нанесения ракетных ударов, а больше года назад российские военнослужащие заходили в северные области Украины прямо из Беларуси. Всё это закономерно привело к тому, что против нашей страны ввели новые санкции в дополнение к тем, которые уже были. Рассказываем о главных ограничениях, с которыми столкнулась Беларусь из-за участия в войне.
После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году ЕС, США и другие страны ввели санкции против Беларуси – за соучастие в агрессии. Эти санкции дополнили предыдущие меры против режима Лукашенко за внутренние репрессии. Как политика Лукашенко отражается на простых белорусах, объясняет новый видеоэпизод проекта „О чем молчит пропаганда“, опубликованный на YouTube.
Журналисты посчитали на примере сокращения ВВП Беларуси, что поддержка политики Кремля обошлась стране в откате в развитии примерно на пять лет. Это скажется на здравоохранении, социальной сфере и инфраструктуре. Кроме того, страну вынужденно покинули наиболее перспективные компании, включая IT сектор, а многие белорусы лишились возможности ездить в ЕС.