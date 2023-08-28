Наталья Инно: „Провал эстонской сборной на ЧМ по художественной гимнастике был закономерен“

ЧМ по художественной гимнастике 2023 позволял квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года. В Валенсии были разыграны 14 путевок (занявших наивысшие места в квалификации) в индивидуальном многоборье и 5 путевок в групповом многоборье.

Если предыдущие неудачи казались просто стечением обстоятельств, то теперь это уже стало закономерностью. И поэтому будем думать, что делать дальше, и какие-то коррективы, соответственно, точно будут внесены. Естественно, для того, чтобы быть лучшими и соревноваться с лучшими мировыми элитами художественной гимнастики, должна быть создана команда. В принципе, у нас это работает, потому что Олимпийский комитет поддерживал нашу сборную на протяжении долгих лет и продолжает это делать“, — отреагировала Наталья Инно на провал сборной Эстонии на ЧМ.

„Провал на чемпионате мира, который состоялся на прошлой неделе, заставляет нас серьезно пересмотреть систему формирования и подготовку сборной. Предпосылкой участия в мировых соревнованиях являются мотивированные и здоровые спортсмены, воля и профессионализм тренеров и вспомогательного персонала и, конечно же, безопасная спортивная среда – соответствующая инфраструктура и достаточное количество времени для тренировок.

В групповой программе Эстония заняла 24-е место. В упражнениях с 5 обручами было набрано 29 700 (17 место), а в совершенно неудачных упражнениях с 3 лентами и 2 мячами — 17 600 (24 место). В индивидуальной программе, где выступала Эстер Крейцман, Эстония заняла 37-е место в упражнении с обручем и 49-е место в многоборье.

„Для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, команда должна войти в число 8 лучших на чемпионате мира или быть в числе лучших на своем континенте в следующем году после тех, кто уже прошел квалификацию. Такого результата можно достичь при долгосрочных обязательствах и сотрудничестве. На этом ЧМ были разыграны основные путевки на Олимпиаду в групповых упражнениях и, соответственно, в личном зачете тоже“, — сказала Наталья Инно.

На прошедшем ЧМ по художественной гимнастике сборная Эстонии участвовала в командной программе (Киара Ойя, Мария Муравьёва, Ванесса Вульф, Ксения Ожигина и Виктория Пуусепп) и в индивидуальной программе (Эстер Крейцман, которая впервые выступала на взрослом уровне).

„Эстония изменила систему формирования сборной в 2018 году, и это приносило хорошие результаты на протяжении нескольких лет. Мы выходили на континентальных соревнованиях в финал, мы еще и выигрывали путевку на Европейские игры. И у нас была медаль в финальных соревнованиях на чемпионате Европы в Киеве в 2020 году“, — прокомментировала Наталья успехи сборной.

Художественная гимнастика - это спорт для молодых, поэтому спортсмены начинают заниматься гимнастикой в раннем возрасте, но и достаточно рано заканчивают. В юном возрасте тело и суставы более гибкие, и юным спортсменам легче выполнять сложные элементы, чем возрастным.

„К сожалению, после чемпионатов те гимнастки завершили спортивную карьеру по состоянию здоровья или по другим причинам, пришлось набирать новых, а последующие команды после 2020 года не смогли повторить успех предшественниц. Бывало так, что оставались девочки из предыдущих составов, и к ним приходили совершенно новые спортсменки... Наша проблема не в количестве молодых гимнасток или технических навыках, а в том, что многие талантливые гимнастки бросают или прекращают карьеру из-за травм или по другим причинам, не достигнув командного возраста.

Большую роль здесь также играют домашние клубы, на плечах которых лежит ответственность за воспитание нового поколения эстонской гимнастики и, в тесном сотрудничестве с родителями, здоровья и мотивации детей. Сейчас хромает система со стороны физиотерапевтов, массажистов, врачей.

Я могу сказать, что у нас в сборной нет даже своего официального врача, потому что просто не хватает финансов. Да, девушки ходят в спортивный медицинский центр, где они могут получить услугу физиотерапевта. Но все равно нам не хватает именно такого человека, который вел бы девушек от и до“, — добавила Наталья.