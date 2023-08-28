Наталья Инно: „Провал эстонской сборной на ЧМ по художественной гимнастике был закономерен“
С 23 по 27 августа в испанской Валенсии состоялся ЧМ по художественной гимнастике, где сборная Эстонии выступила неудачно. Корреспондент RusDelfi связался со спортивным директором эстонской федерации гимнастики Натальей Инно, которая рассказала о шансах сборной Эстонии попасть на Олимпийские игры и о будущем эстонской гимнастики.
На прошедшем ЧМ по художественной гимнастике сборная Эстонии участвовала в командной программе (Киара Ойя, Мария Муравьёва, Ванесса Вульф, Ксения Ожигина и Виктория Пуусепп) и в индивидуальной программе (Эстер Крейцман, которая впервые выступала на взрослом уровне).
„Для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, команда должна войти в число 8 лучших на чемпионате мира или быть в числе лучших на своем континенте в следующем году после тех, кто уже прошел квалификацию. Такого результата можно достичь при долгосрочных обязательствах и сотрудничестве. На этом ЧМ были разыграны основные путевки на Олимпиаду в групповых упражнениях и, соответственно, в личном зачете тоже“, — сказала Наталья Инно.
В групповой программе Эстония заняла 24-е место. В упражнениях с 5 обручами было набрано 29 700 (17 место), а в совершенно неудачных упражнениях с 3 лентами и 2 мячами — 17 600 (24 место). В индивидуальной программе, где выступала Эстер Крейцман, Эстония заняла 37-е место в упражнении с обручем и 49-е место в многоборье.
„Провал на чемпионате мира, который состоялся на прошлой неделе, заставляет нас серьезно пересмотреть систему формирования и подготовку сборной. Предпосылкой участия в мировых соревнованиях являются мотивированные и здоровые спортсмены, воля и профессионализм тренеров и вспомогательного персонала и, конечно же, безопасная спортивная среда – соответствующая инфраструктура и достаточное количество времени для тренировок.
Если предыдущие неудачи казались просто стечением обстоятельств, то теперь это уже стало закономерностью. И поэтому будем думать, что делать дальше, и какие-то коррективы, соответственно, точно будут внесены. Естественно, для того, чтобы быть лучшими и соревноваться с лучшими мировыми элитами художественной гимнастики, должна быть создана команда. В принципе, у нас это работает, потому что Олимпийский комитет поддерживал нашу сборную на протяжении долгих лет и продолжает это делать“, — отреагировала Наталья Инно на провал сборной Эстонии на ЧМ.
ЧМ по художественной гимнастике 2023 позволял квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года. В Валенсии были разыграны 14 путевок (занявших наивысшие места в квалификации) в индивидуальном многоборье и 5 путевок в групповом многоборье.
„Эстония изменила систему формирования сборной в 2018 году, и это приносило хорошие результаты на протяжении нескольких лет. Мы выходили на континентальных соревнованиях в финал, мы еще и выигрывали путевку на Европейские игры. И у нас была медаль в финальных соревнованиях на чемпионате Европы в Киеве в 2020 году“, — прокомментировала Наталья успехи сборной.
Художественная гимнастика - это спорт для молодых, поэтому спортсмены начинают заниматься гимнастикой в раннем возрасте, но и достаточно рано заканчивают. В юном возрасте тело и суставы более гибкие, и юным спортсменам легче выполнять сложные элементы, чем возрастным.
„К сожалению, после чемпионатов те гимнастки завершили спортивную карьеру по состоянию здоровья или по другим причинам, пришлось набирать новых, а последующие команды после 2020 года не смогли повторить успех предшественниц. Бывало так, что оставались девочки из предыдущих составов, и к ним приходили совершенно новые спортсменки... Наша проблема не в количестве молодых гимнасток или технических навыках, а в том, что многие талантливые гимнастки бросают или прекращают карьеру из-за травм или по другим причинам, не достигнув командного возраста.
Большую роль здесь также играют домашние клубы, на плечах которых лежит ответственность за воспитание нового поколения эстонской гимнастики и, в тесном сотрудничестве с родителями, здоровья и мотивации детей. Сейчас хромает система со стороны физиотерапевтов, массажистов, врачей.
Я могу сказать, что у нас в сборной нет даже своего официального врача, потому что просто не хватает финансов. Да, девушки ходят в спортивный медицинский центр, где они могут получить услугу физиотерапевта. Но все равно нам не хватает именно такого человека, который вел бы девушек от и до“, — добавила Наталья.
По сравнению с другими странами, в Эстонии нет специальной площадки, где могут тренироваться только гимнасты, и спортсмены вынуждены тренироваться там же, где и волейболисты, и баскетболисты: „Давно беспокоит и отсутствие должной инфраструктуры – для полноценной подготовки гимнасткам необходим тренировочный зал с высотой потолков 12-14 метров и специальное гимнастическое покрытие. Да, мы можем тренироваться в неплохих условиях, но в любом случае у других стран есть свои базы, где они не должны соперничать за площадку ни с волейболистами, баскетболистами, гандболистами и другими видами спорта. То есть площадка находится в их распоряжении 24/7. У нас такого варианта нет“.
„Сейчас мы будем думать о том, как воспитать молодежь, чтобы они подходили к сборной здоровыми, чтобы у них не пропала мотивация, чтобы они успевали совмещать школу с тренировками. Будем думать, как увеличить количество тренировочных часов в течение всего года, а не только в течение летней подготовки к чемпионату. Сейчас видно, что та схема, по которой мы работали, больше не работает. Стоит обратить внимание на перспективных молодых, которые, может быть, только через три года перейдут в сборную.
К сожалению, вынуждена констатировать, что этот олимпийский цикл прошел хуже, чем мы ожидали. Теперь у нас есть время для быстрого анализа, исправления ошибок и, возможно, создания новой системы сборной. В 2025 году в Таллинне пройдет чемпионат Европы по гимнастике, появление перед домашней публикой даст хороший старт всему следующему олимпийскому циклу“, — резюмировала Наталья Инно.
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