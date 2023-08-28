Трагедия нации: кумир миллионов окончил жизнь самоубийством. В 17 лет он творил невероятные вещи

Седов продолжил коллекционировать награды и устанавливать исторические достижения. Но незадолго до Игр в Рио стали известны результаты перепроверки допинг-проб Пекина-2008: у Владимира нашли станозолол. Вскоре все результаты Седова, показанные с 2008 по 2016 годы, аннулировали и вписали ему 8-летнюю дисквалификацию. Это было тяжелым ударом, пишет Sport24.

„Парень — красивый: все при нем. Но, откровенно говоря, частенько случались проблемы с головой. Это у него наследственное. По этой причине он развелся со своей женой — Светой Подобедовой. По той же причине у него возникали и другие проблемы в жизни.

Вы только представьте: человек достиг серьезных высот в профессиональном спорте. Затем его карьера резко пошла под уклон. Он оказался никому не нужным“, — рассказывал бывший тренер Седова Вилорий Пак.

27 июня 2023 года стало известно, что тело тяжелоатлета нашли в его собственном доме: согласно показаниям родных, Владимир покончил с собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса Казахстана (доведение до самоубийства).

„Накануне вечером ушел из жизни опытный спортсмен — тяжелоатлет — Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпиады 2008, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан спорту. За выдающиеся успехи был награжден орденом „Курмет“, — такими словами проводила Седова в последний путь Казахстанская тяжелоатлетическая федерация.

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