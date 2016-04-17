Самая страшная трагедия в истории спорта: сборная США летела за золотом, но, возможно, стала жертвой теракта(8)
15 февраля 1961 года самолет авиакомпании Sabena, летевший по маршруту Нью-Йорк — Брюссель, не смог совершить посадку в бельгийском аэропорту и разбился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. На борту находился 61 пассажир, из которых 34 — американская делегация на ЧМ по фигурному катанию: фигуристы, их родственники, тренеры, судьи и менеджер. В результате крушения в живых не осталось никого.
„Самолет на большой скорости врезался в землю и мгновенно загорелся. Все было охвачено пламенем. Из-за огненного жара даже подойти к месту было невозможно“, — рассказывал очевидец одной из самых страшных трагедий в истории спорта.
В послевоенные годы американская фигурка была лучшей в мире: 6 побед на ОИ, 20 — на ЧМ, свыше 40 медалей других достоинств. После триумфальной домашней Олимпиады в Скво-Вэлли (2 золота и 2 бронзы) в США произошла смена поколений, молодую команду считали одной из самых талантливых в истории, пишет Sport24.
„Они собирались стать звездами — это было их время. У них все было бы хорошо. Это была очень талантливая команда“, — рассказывала пятикратная чемпионка мира Кэрол Хейсс, ушедшая из спорта всего за полгода до трагедии.
Многие из них только недавно впервые выиграли чемпионат США, ЧМ в Праге должен был стать их дебютом на крупной международной арене. Половине состава американской делегации не исполнилось и 20 лет, пражский форум рассматривался как старт многообещающей карьеры.
***
15 февраля 1961 года американцы взошли на борт Boeing 707-329 (новейший на тот момент самолет) авиакомпании Sabena, рейс Нью-Йорк — Брюссель. Атлантический океан самолет преодолел в штатном режиме и направился в аэропорт Брюсселя, где фигуристы должны были сделать пересадку на рейс до Праги. За 20 минут до катастрофы пилоты подтвердили готовность совершить посадку в брюссельском аэропорту. Но на высоте 300 метров самолет резко перешел на взлетный режим, втянул шасси и начал набирать высоту. По одной из версий пилоты увидели на взлетно-посадочной полосе другой самолет и решили зайти на второй круг. Связь с пилотами пропала.
Очевидцы рассказывают, что самолет сделал несколько кругов над аэропортом, с каждым виражом его крен становился все более неестественным. В 10:05 по местному времени самолет выровнялся, но потерял скорость и спикировал вниз, врезался носовой частью в землю и мгновенно загорелся. В живых никого не осталось.
ФБР и бельгийские следователи в течение нескольких месяцев искали в крушении следы теракта, но никаких доказательств не обнаружили. Официальная версия — неисправность в системе стабилизатора, вот только специалисты, занимавшиеся расследованием, правдоподобно воссоздать картину крушения так и не смогли.
„Проведя все возможные расследования, комиссия пришла к выводу, что причину аварии нужно искать в материальном отказе органов управления полетом. Однако, так как существуют определенные гипотезы относительно других причин, этот тезис не может считаться полностью удовлетворительным. Только материальный отказ двух систем стабилизатора может привести к крушению лайнера. Достаточных доказательств правдоподобности воссозданной картины авиакатастрофы Boeing 707-329 у комиссии нет“, — говорится в заключении.
***
Международный союз конькобежцев (ISU) не был уверен в отмене ЧМ — все-таки многие делегации уже находились в Праге. Но после общения со всеми участниками президент ISU Джеймс Кох официально объявил, что в знак скорби и уважения к погибшим турнир не состоится.
Тема катастрофы не сходила с первых полос американских газет на протяжении недели. С заявлением выступил президент Джон Кеннеди, который находился на своем посту меньше месяца. Для главы государства эта трагедия носила в том числе и личный оттенок: Кеннеди дружил с семьей погибшего парника Дадли Ричардса.
— Наша страна пережила большую потерю таланта и красоты, которые доставили удовольствие людям во всем мире. Госпожа Кеннеди и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям всех пассажиров и членов экипажа, погибших в этой катастрофе.
Американская федерация почти сразу после трагедии создала Фонд памяти погибшим, который был призван помочь перспективным фигуристам выйти на топ-уровень. Функционирует Фонд и сегодня. Также в американском фигурном катании до сих пор действует закон, принятый в 1961 году: команда, отправляющаяся на международный турнир, никогда не летит вместе в одном самолете.
Через 40 лет после трагедии все погибшие спортсмены были введены в Зал славы в Гринсборо. На месте катастрофы по инициативе американских властей был открыт мемориальный комплекс.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.