Самая страшная трагедия в истории спорта: сборная США летела за золотом, но, возможно, стала жертвой теракта

„Самолет на большой скорости врезался в землю и мгновенно загорелся. Все было охвачено пламенем. Из-за огненного жара даже подойти к месту было невозможно“, — рассказывал очевидец одной из самых страшных трагедий в истории спорта.

В послевоенные годы американская фигурка была лучшей в мире: 6 побед на ОИ, 20 — на ЧМ, свыше 40 медалей других достоинств. После триумфальной домашней Олимпиады в Скво-Вэлли (2 золота и 2 бронзы) в США произошла смена поколений, молодую команду считали одной из самых талантливых в истории, пишет Sport24.

„Они собирались стать звездами — это было их время. У них все было бы хорошо. Это была очень талантливая команда“, — рассказывала пятикратная чемпионка мира Кэрол Хейсс, ушедшая из спорта всего за полгода до трагедии.

Многие из них только недавно впервые выиграли чемпионат США, ЧМ в Праге должен был стать их дебютом на крупной международной арене. Половине состава американской делегации не исполнилось и 20 лет, пражский форум рассматривался как старт многообещающей карьеры.

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15 февраля 1961 года американцы взошли на борт Boeing 707-329 (новейший на тот момент самолет) авиакомпании Sabena, рейс Нью-Йорк — Брюссель. Атлантический океан самолет преодолел в штатном режиме и направился в аэропорт Брюсселя, где фигуристы должны были сделать пересадку на рейс до Праги. За 20 минут до катастрофы пилоты подтвердили готовность совершить посадку в брюссельском аэропорту. Но на высоте 300 метров самолет резко перешел на взлетный режим, втянул шасси и начал набирать высоту. По одной из версий пилоты увидели на взлетно-посадочной полосе другой самолет и решили зайти на второй круг. Связь с пилотами пропала.

Очевидцы рассказывают, что самолет сделал несколько кругов над аэропортом, с каждым виражом его крен становился все более неестественным. В 10:05 по местному времени самолет выровнялся, но потерял скорость и спикировал вниз, врезался носовой частью в землю и мгновенно загорелся. В живых никого не осталось.