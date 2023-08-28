Тревожный сигнал? Объем строительства в Эстонии заметно сократился

Строительные предприятия Эстонии построили в целом на 1,019 миллиарда евро, из них зданий построено на 646 миллионов евро и сооружений — на 373 миллиона евро. По сравнению со вторым кварталом прошлого года зданий построено на 13% меньше, сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 9% меньше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на строительный рынок по-прежнему влияет как рост цен на строительство, повышение процентных ставок, так и уменьшение чувства уверенности потребителей. „Если в строительстве зданий тенденция к спаду наблюдается уже со 2-го квартала 2022 года, то теперь сокращается и объем строительства сооружений“, — добавила Мерике Синисаар.

На местный строительный рынок более всего повлияло сокращение объемов строительства зданий, в основном за счет уменьшения объема ремонтных и реконструкционных работ зданий. Уменьшился как объем строительства новых сооружений, так и объем ремонтных и реконструкционных работ сооружений.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с тем же кварталом предыдущего года почти на половину. Там строилось больше как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла в общем объеме строительства 8%, годом ранее этот показатель был равен 5%.

По данным Регистра строений было выдано 2113 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 12% больше, чем год назад. Около половины новых жилых помещений (43%) находится в Таллинне, далее следуют Тартуский уезд (24%) и близлежащие к столице волости (19%).

Спрос на новые жилые помещения падает. Разрешение на строительство было выдано на постройку 885 жилых помещений, что на 41% меньше, чем годом ранее. Самым распространенным типом жилья был частный дом.

Разрешение на эксплуатацию получили 214 нежилых помещений с полезной площадью 136 700 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых промышленных, офисных и торговых площадей. По сравнению с прошлым годом площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений увеличилась, однако объем их строительства сократился.