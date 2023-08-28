Сегодня в Эстонии начинаются масштабные сборы резервистов

Сборы, в которых примут участие резервисты, приписанные в прошлом году к подразделениям территориальной обороны, станут крупнейшим мероприятием подобного рода за все время.

Кроме того, это будет одна из крупнейших логистических операций Сил обороны с момента восстановления независимости: прибывшим на сборы будет выдано около полумиллиона единиц военного снаряжения.

Активная фаза сборов будет проходить с 28 августа по 8 октября в округах территориальной обороны по всей Эстонии.