28.08.2023, 08:48
Сегодня в Эстонии начинаются масштабные сборы резервистов(28)
ФОТО: Kaitseliit
В Эстонии 28 августа начинаются учебные сборы резервистов, в которых примут участие почти 10 000 человек, передает rus.err.
Сборы, в которых примут участие резервисты, приписанные в прошлом году к подразделениям территориальной обороны, станут крупнейшим мероприятием подобного рода за все время.
Кроме того, это будет одна из крупнейших логистических операций Сил обороны с момента восстановления независимости: прибывшим на сборы будет выдано около полумиллиона единиц военного снаряжения.
Активная фаза сборов будет проходить с 28 августа по 8 октября в округах территориальной обороны по всей Эстонии.