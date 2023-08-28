СВОДКА ЗА СУТКИ | Среди пострадавших много водителей электросамокатов . Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

27 августа в 00.24 в Пярну у дома номер 14 по улице Сиде 17-летний молодой человек, двигавшийся на легком транспорте, столкнулся с ехавшим том же направлении 7-летним велосипедистом. Молодого человека доставили в больницу.

В 00.25 в Таллинне у дома номер 118а по Вильде теэ 35-летний мужчина упал на тротуаре с электросамоката. Пострадавшего доставили в больницу.

В 00.45 в Таллинне на Уссимяэ 45-летний мужчина наехал на электросамокате на бордюр и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 00.54 в Таллинне у дома номер 35 по Тоомпуйестеэ 27-летняя женщина упала на тротуаре с электросамоката. Пострадавшую доставили в больницу.

В 14.03 в Таллинне у дома номер 1 по улице Мяннилийва 79-летний мужчина на велосипеде врезался сзади в 54-летнего мужчину. Велосипедиста доставили в больницу.

В 14.42 в Таллинне у дома номер 41b 52-летний мужчина на автомобиле ВАЗ потерял контроль над машиной и врезался сзади в стоявший Ford Transit (за рулем был 54-летний мужчина), а затем столкнулся со стоявшим Volkswagen Caravelle (водитель — 38-летняя женщина). Водителя ВАЗ доставили в больницу. (ДТП - на фото)

В 17.10 на 20-м километре шоссе Харью-Ристи — Ригулди — Вынткюла (село Алликлепа, волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд) 44-летний мужчина на мотоцикле Honda выехал с трассы и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 20.32 в Таллинне у дома номер 21 по улице Ялгпалли 14-летний подросток и 12-летняя девочка вдвоем ехали на электросамокате и упали. Девочку доставили в больницу.

За минувшие сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 20 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За прошедший день информации об угнанных автомобилях не поступало.

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