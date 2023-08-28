Зеленский: союзники не поддержат Украину, если Киев перенесет боевые действия на территорию России
Западные союзники, помогающие Украине противостоять российской агрессии, не поддержат Киев, если он перенесет боевые действия на территорию России, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.
„Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни“, — сказал Зеленский в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, отвечая на вопрос, не настало ли время для таких действий.
По его словам, в борьбе за возвращение своей территории Украине в решающей степени помогли отношения с союзниками. Прогресс и ответственность за происходящее на поле боя „всегда двусторонние“, добавил Зеленский, отметив, что международные партнеры являются частью любой победы Киева или задержки в контрнаступлении. По его словам, западные союзники понимают все сложности, связанные с контрнаступлением.
Президент Украины также заявил, что считает возможным „добиваться демилитаризации России“ в аннексированном Крыму политическими средствами.
В последние месяцы участились атаки беспилотников по российской территории, включая Москву, констатирует Би-би-си. Украина обычно отрицает прямую причастность к этим ударам, однако Киев берет на себя ответственность за атаки дронов по аннексированному Крыму и обещает, что их будет больше.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.