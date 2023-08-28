ВИДЕО | ЧМ по баскетболу: Латвия сенсационно обыграла Францию на последних секундах и вышла во второй этап

Франция начала матч лучше и после победы в первой четверти со счетом 33:26 ушла на перерыв с преимуществом 54:49. В конце третьей четверти французы совершили рывок 9:0, а это означало, что перед последней четвертью Латвия оказалась в дефиците в 12 очков.

Однако в решающей четвертой четверти латыши быстро восполнили разницу, и хотя перед последней минутой они все еще проигрывали со счетом 83:86, точные броски Роланда Шмитса и Артура Жагарса принесли южным соседям важную победу 88:86.

Латвия, впервые выступающая на чемпионате мира, также обеспечила себе место в основном этапе (топ-16). В последнем туре предварительного этапа Латвия и Канада в очном соперничестве разыграют первое место в квартете Н. Для Франции и Ливана (по два поражения) турнир завершается игрой между собой.

Чемпионат мира также является одним из этапов квалификации к Олимпийским играм, которые летом будущего года примет Париж. В баскетбольном турнире на ОИ-2024 выступят 12 команд.

По итогам ЧМ-2023 путевки на ОИ-2024 получат семь сборных: по две лучшие команды от Европы и Америки, по одной - от Африки, Азии и Океании.

Если Латвии не удастся стать одной из двух лучших европейских команд на нынешнем чемпионате, то следующая возможность добыть путевку в Париж представится в 2024 году в квалификационных турнирах. После того, как Латвия на дебютном ЧМ попала в топ-16, она обеспечила себе участие в квалификации к Олимпиаде (матчи в группах пройдут весной 2024 года).

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