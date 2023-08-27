ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (550-й день) | Экс-глава ЦРУ: украинское контрнаступление продлится еще минимум четыре месяца

Российские войска в ночь на 27 августа обстреляли из тяжелой артиллерии населенные пункты Днепропетровской области. Как сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, в результате обстрелов в Синельниковском районе произошел пожар, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника.

Российские войска нанесли удар по Херсону, попав по одному из предприятий города, сообщила местная военная администрация. В результате обстрела пострадал 34-летний мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным ВСУ, три беспилотника были сбиты российской ПВО. Российские власти о такой атаке не сообщали.

По данным источника, дроны-камикадзе нанесли удар по четырем самолетам Су-30 и самолету МИГ-29. Среди других пораженных целей - радары комплекса С-300 и два комплекса „Панцирь“.

В ночь на 27 августа курский аэродром был атакован военной контрразведкой из 13-го Главного управления Службы безопасности Украины, сообщил Би-би-си Украина источник в СБУ.

В ночь на 27 августа в Курской и Брянской областях России прогремели взрывы. Как утверждает Минобороны РФ в своем Telegram-канале, территория регионов подверглась атаке двух БПЛА самолетного типа, которые были обнаружены и уничтожены в полете. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом. По данным губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших в результате атаки дрона нет.

По предварительным сведениям, российские войска выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.

Все российские ракеты, двигавшиеся ночью в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами украинской ПВО , сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА). По данным столичных властей, в городе обошлось без жертв и разрушений. В результате утренней ракетной атаки на Киевскую область ранены два человека и повреждены несколько частных жилых домов, пишет в Telegram Офис генпрокурора Украины.

Генеральный штаб ВСУ - о событиях на фронте за сутки

За сутки российские войска нанесли 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям вооруженных сил и населенным пунктам Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. „В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура“, - указывается в сообщении. Подчеркивается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

По данным Генштаба, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений. На бахмутском и авдеевском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщается, в частности, в отчете Генштаба. По данным ВСУ, авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

„Вышки Бойко“ (буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма) в Черном море, как и остров Змеиный, - стратегические объекты, используемые в качестве передовых баз для войсковых подразделений, отмечается в отчете Минобороны Великобритании 27 августа. Ценность этих объектов, по мнению Лондона, в том, что они, в частности, могут использоваться как места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности. Британская разведка напоминает, что в 2014 году во время аннексии Крыма российские войска захватили „вышки Бойко“. Украинские войска стремятся вернуть эти объекты.