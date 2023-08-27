ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (550-й день) | Экс-глава ЦРУ: украинское контрнаступление продлится еще минимум четыре месяца
Подводим итоги еще одного дня войны.
Все российские ракеты, двигавшиеся ночью в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами украинской ПВО, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА). По данным столичных властей, в городе обошлось без жертв и разрушений. В результате утренней ракетной атаки на Киевскую область ранены два человека и повреждены несколько частных жилых домов, пишет в Telegram Офис генпрокурора Украины.
По предварительным сведениям, российские войска выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.
В ночь на 27 августа в Курской и Брянской областях России прогремели взрывы. Как утверждает Минобороны РФ в своем Telegram-канале, территория регионов подверглась атаке двух БПЛА самолетного типа, которые были обнаружены и уничтожены в полете. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом. По данным губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших в результате атаки дрона нет.
В ночь на 27 августа курский аэродром был атакован военной контрразведкой из 13-го Главного управления Службы безопасности Украины, сообщил Би-би-си Украина источник в СБУ.
По данным источника, дроны-камикадзе нанесли удар по четырем самолетам Су-30 и самолету МИГ-29. Среди других пораженных целей - радары комплекса С-300 и два комплекса „Панцирь“.
По предварительным данным ВСУ, три беспилотника были сбиты российской ПВО. Российские власти о такой атаке не сообщали.
Российские войска нанесли удар по Херсону, попав по одному из предприятий города, сообщила местная военная администрация. В результате обстрела пострадал 34-летний мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Российские войска в ночь на 27 августа обстреляли из тяжелой артиллерии населенные пункты Днепропетровской области. Как сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, в результате обстрелов в Синельниковском районе произошел пожар, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника.
Генеральный штаб ВСУ - о событиях на фронте за сутки
За сутки российские войска нанесли 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям вооруженных сил и населенным пунктам Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. „В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура“, - указывается в сообщении. Подчеркивается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
По данным Генштаба, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений. На бахмутском и авдеевском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщается, в частности, в отчете Генштаба. По данным ВСУ, авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.
„Вышки Бойко“ (буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма) в Черном море, как и остров Змеиный, - стратегические объекты, используемые в качестве передовых баз для войсковых подразделений, отмечается в отчете Минобороны Великобритании 27 августа. Ценность этих объектов, по мнению Лондона, в том, что они, в частности, могут использоваться как места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности. Британская разведка напоминает, что в 2014 году во время аннексии Крыма российские войска захватили „вышки Бойко“. Украинские войска стремятся вернуть эти объекты.
Импорт из России в страны Евросоюза в прошлом году упал на 58 процентов, а в первом квартале этого года сокращение превысило 75 процентов, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье „Да, санкции против России работают“, опубликованной в субботу, 26 августа.
Европейские санкции оказывают „сильное, ощутимое воздействие на российскую экономику“, несмотря на огромные доходы от нефти и газа, которые Россия использовала в качестве буфера в первый год вторжения, пишет Боррель, настаивая, что последствия ограничений со временем будут лишь усиливаться.
Украинское контрнаступление фактически все еще находится на ранней стадии и, вероятно, продлится еще как минимум четыре месяца, пишет в колонке для The Washington Post экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. Украинские силы наступают на двух ключевых направлениях в Запорожской области и отбили значительную часть территории вокруг Бахмута, продолжая растягивать российскую оборону атаки на почти 1000-километровой линии фронта, констатирует он.
„Проще говоря, Украина оказывает давление на своего противника до тех пор, пока что-то не сломается, после чего они задействуют свои резервы и нанесут удар“, - пишет Петреус, призывая не недооценивать российскую оборону, но и не „заламывать руки“ из-за отсутствия быстрых результатов.
Украинские силы добились дальнейших тактически значимых успехов на западе Запорожской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Как отмечают авторы сводки, ссылаясь на сообщения украинских и американских источников, ВСУ продвигаются через „cамую сложную линию подготовленных российских оборонительных позиций“.
Как пишет ISW, в пределах досягаемости украинских сил теперь окажется следующая линия подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущие комплексы, но все же представляют собой серьезную проблему.
По результатам молекулярно-генетических экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе, заявил российский Следственный комитет.
Бизнес-джет, на борту которого были глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин в минувшую среду разбился при вылете из Москвы в Петербург.
Сомнения в гибели Пригожина и Уткина оставались, поскольку оба могли использовать двойников и поддельные документы.
Второе гражданское грузовое судно покинуло порт Одессы через временный коридор. Это произошло на фоне предупреждений со стороны России о том, что судна, которые следуют в украинские черноморские порты или из них, могут стать потенциальными военными целями.
Грузовое судно Primus, управляемое сингапурским оператором и идущее под флагом Либерии, покинуло порт Одессы, сообщили в Министерстве по вопросам восстановления Украины. Судно перевозит стальную продукцию, груз направляется в неназванную африканскую страну.
Это второе судно, которое покинуло порт по временному гражданскому коридору, подчеркнули в министерстве. Украина объявила о новом морском коридоре после того как Россия вышла из зерновой сделки, целью которой было обеспечить безопасную навигацию партий зерна из украинских портов.