Бывшая канадская фигуристка погибла в автокатастрофе в 31 год
Канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе на 32-м году жизни. Об этом сообщает „sports“.
Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. Они участвовали в Олимпиаде-2014, где заняли 18-е место.
Пол и Ислам – серебряные призеры юниорского чемпионата мира-2010, участники двух взрослых ЧМ, чемпионатов четырех континентов, призеры соревнований серии ISU Challenger.
Танцевальный дуэт завершил карьеру в 2016 году. В 2021-м Пол и Ислам поженились, а в конце 2022-го у них родился сын.
Авария произошла в поселке Меланктон (провинция Онтарио). По данным полиции, Пол находилась в автомобиле вместе с сыном, когда в ее машину и несколько других врезался грузовик. Ребенок выжил и находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Федерация фигурного катания Канады выразила соболезнования родным и близким спортсменки.
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