Новости Эстонии
28.08.2023, 09:50

Украинский депутат о скандале вокруг Каллас: если бы в подобной ситуации оказался член украинского правительства, реакция была бы очень негативной и жесткой

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Депутат: я был очень удивлен и разочарован, когда увидел новость
Алексей Гончаренко в футболке с изображением убитого лидера российской оппозиции Бориса Немцова в Москве, 2015 г.
Алексей Гончаренко в футболке с изображением убитого лидера российской оппозиции Бориса Немцова в Москве, 2015 г.
ФОТО: ALEXEY KRAVTSOV | Scanpix

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко сообщил порталу Delfi, что скандал с Каей Каллас не выгоден и Украине, поскольку они нуждаются в мощной поддержке на Западе со стороны Эстонии.

„Ситуация, конечно, выглядит нехорошо“, - прокомментировал Delfi Гончаренко скандал с участием мужа Каи Каллас. Он отметил, что если бы в подобной ситуации оказался член украинского правительства, то реакция была бы очень негативной и жесткой, и это подразумевало бы взятия на себя ответственности.

„Это (скандал) то, что подрывает все наши усилия по пресечению российского империализма“, - сказал Гончаренко. Он добавил, что эта борьба важна не только для Украины, но и для Эстонии, поскольку все понимают, что страны Балтии также находятся под потенциальной российской угрозой. „Все, что помогает России, играет против безопасности Эстонии“.

Считает ли Гончаренко в свете этого скандала, что Кая Каллас потеряла доверие?

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