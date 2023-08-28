Украинский депутат о скандале вокруг Каллас: если бы в подобной ситуации оказался член украинского правительства, реакция была бы очень негативной и жесткой

„Ситуация, конечно, выглядит нехорошо“, - прокомментировал Delfi Гончаренко скандал с участием мужа Каи Каллас. Он отметил, что если бы в подобной ситуации оказался член украинского правительства, то реакция была бы очень негативной и жесткой, и это подразумевало бы взятия на себя ответственности.

„Это (скандал) то, что подрывает все наши усилия по пресечению российского империализма“, - сказал Гончаренко. Он добавил, что эта борьба важна не только для Украины, но и для Эстонии, поскольку все понимают, что страны Балтии также находятся под потенциальной российской угрозой. „Все, что помогает России, играет против безопасности Эстонии“.

Считает ли Гончаренко в свете этого скандала, что Кая Каллас потеряла доверие?