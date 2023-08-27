Минобороны Великобритании: РФ и Украина ведут бои за „вышки Бойко“ в Черном море

Так, напоминают авторы сводки, российский самолет обстрелял украинский военный катер, находившийся возле одной из таких платформ. Ранее украинские силы несколько раз наносили удары по „вышкам Бойко“, которые эксплуатирует компания „Черноморнефтегаз“, подконтрольная властям аннексированного Крыма.

Платформы, отмечает британская разведка, можно использовать как посадочные площадки вертолетов, для размещения ракетных систем, а также в качестве передовых баз, что делает контроль над ними ценными не только с точки зрения добычи нефти и газа. („Медуза“)

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