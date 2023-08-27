Заседание спецкомиссии Рийгикогу по обсуждению финансирования канцелярии президента отменяется. Рейнсалу: Кая Каллас отказалась прийти

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в начале этой недели была дважды приглашена на заседания специальных комиссий Рийгикогу. В понедельник речь должна была идти о финансировании президентской канцелярии, а во вторник - о предпринимательской деятельности ее супруга в России.

На прошлой неделе Рейнсалу также приглашал Каю Каллас на заседание, но она прислала вместо себя Вырклаэва.

Однако, по словам Рейнсалу, Вырклаэв не смог ответить на касающиеся премьер-министра вопросы и поэтому направил Кае Каллас повторное приглашение, на которое получил отрицательный ответ.

Рейнсалу в воскресенье назвал поведение Каллас крайне прискорбным и беспрецедентным и предложил отменить это заседание.

Напоминим, что 10 августа премьер-министр Кая Каллас заявила, что у нее есть доказательства того, что советник президента по внутренним вопросам Тоомас Сильдам увязал провозглашение президентом ряда законов с выделением денег на содержание канцелярии президента. По словам Каллас, с этим смиряться нельзя.

По словам Рейнсалу, отказ Каллас не означает, что заседание во вторник тоже отменят. „Я думаю, вполне естественно, что она будет присутствовать на заседании, поскольку это совместное заседание со специальной комиссией по борьбе с коррупцией“, - сказал Рейнсалу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.