Что делать владельцам машин-призраков? Три схемы избавления от авто: какая из них законна?

Когда стало понятно, что Минфин всерьез решил ввести автомобильный налог, владельцы машин-призраков не на шутку заволновались. Неохота как-то платить налог за машину, которой нет. И вообще неизвестно, где она.

Спрос рождает предложение. Появились предприимчивые граждане, которые стали выдумывать разные схемы и относительно честные способы отъема денег у населения.

„МК-Эстония“ выяснила, какие схемы популярнее всего, и попросила специалистов прокомментировать, насколько они вообще законны?

Схема 1: переписать на „танкиста“

В социальных сетях под постами с вопросами, что делать с „машиной-призраком“, стали откликаться люди, которые предлагали за небольшую мзду проблемное авто на себя переписать. Мзда варьировалась от 20 до 50 евро.

„Он прислал инструкции, – рассказывает Ирина, одна из тех, кто воспользовался этим предложением. – Нужно было зайти в Дорожный регистр, начать оформление сделки купли-продажи и указать, что оплачивает процедуру покупатель, мы за оформление ничего не платили. Продиктовал данные, которые нужно ввести. Затем со своей стороны подтвердил сделку. Я, честно говоря, после этого просто выдохнула – буквально гора с плеч свалилась. Машина действительно перестала на мне числиться. Но до сих пор интересно, зачем это ему надо?“

Бизнесмены, которые выступают в роли „танкистов“, во многих комментариях – одни и те же. И люди охотно платят им деньги, чтобы те освободили их от машины-призрака.

Однако они не раскрывают, зачем это им нужно, и не отвечают на вопросы, что будет с машиной дальше.

У клиентов – несколько версий:

1. автомобилям за взятку оформят справку на нелегальной свалке и снимут их с учета,

2. они будут числиться на фирме, которую потом обанкротят,

3. владельцы продадут их ВИН-коды, дубликаты регистрационных номеров и

техпаспорты угонщикам, чтобы те могли использовать их своем „бизнесе“,

4. они потом будут продавать несуществующие машины через интернет,