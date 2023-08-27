МК Эстония
27.08.2023, 17:11

Что делать владельцам машин-призраков? Три схемы избавления от авто: какая из них законна?

 
Оксана Авдеева
ФОТО: Marek Paju | (c)Inna Melnikova

Ожидается, что с 1 июля 2024 года в Эстонии начнут взимать автомобильный налог. Под него подпадут и машины с приостановленной регистрацией. По последним данным, в Эстонии их сейчас порядка 220 000, большую часть которых составляют машины-призраки. Это те авто, которые давно уже продали-сдали на свалку-подарили-угнали. То есть в наличии автомобиля нет, где он – никто точно не знает, но машина продолжает на владельце числиться. И предприимчивые граждане стали придумывать различные схемы, чтобы от автомобиля-призрака избавиться. Насколько они законны – выясняла „МК-Эстония“.

Когда стало понятно, что Минфин всерьез решил ввести автомобильный налог, владельцы машин-призраков не на шутку заволновались. Неохота как-то платить налог за машину, которой нет. И вообще неизвестно, где она.

Спрос рождает предложение. Появились предприимчивые граждане, которые стали выдумывать разные схемы и относительно честные способы отъема денег у населения.

„МК-Эстония“ выяснила, какие схемы популярнее всего, и попросила специалистов прокомментировать, насколько они вообще законны?

Схема 1: переписать на „танкиста“

В социальных сетях под постами с вопросами, что делать с „машиной-призраком“, стали откликаться люди, которые предлагали за небольшую мзду проблемное авто на себя переписать. Мзда варьировалась от 20 до 50 евро.

„Он прислал инструкции, – рассказывает Ирина, одна из тех, кто воспользовался этим предложением. – Нужно было зайти в Дорожный регистр, начать оформление сделки купли-продажи и указать, что оплачивает процедуру покупатель, мы за оформление ничего не платили. Продиктовал данные, которые нужно ввести. Затем со своей стороны подтвердил сделку. Я, честно говоря, после этого просто выдохнула – буквально гора с плеч свалилась. Машина действительно перестала на мне числиться. Но до сих пор интересно, зачем это ему надо?“

Бизнесмены, которые выступают в роли „танкистов“, во многих комментариях – одни и те же. И люди охотно платят им деньги, чтобы те освободили их от машины-призрака.

Однако они не раскрывают, зачем это им нужно, и не отвечают на вопросы, что будет с машиной дальше.

У клиентов – несколько версий:

1. автомобилям за взятку оформят справку на нелегальной свалке и снимут их с учета,

2. они будут числиться на фирме, которую потом обанкротят,

3. владельцы продадут их ВИН-коды, дубликаты регистрационных номеров и

техпаспорты угонщикам, чтобы те могли использовать их своем „бизнесе“,

4. они потом будут продавать несуществующие машины через интернет,

5. они знали, что государство ищет способ освободить хозяев „призраков“ от налога, и решили под шумок быстро „заработать на страхе“ тех, кто об этом еще не знает.

Комментарий руководителя отдела регистрации транспортных средств Транспортного департамента Мяртена Сурва:

„При подобных сделках нужно обязательно учитывать все возможные последствия, которые влекут за собой права и обязанности. Предоставление ложных данных (в том числе – о местонахождении машины) – незаконно, и этим занимается полиция“.

Схема 2: поддельный договор купли-продажи

„На мне тоже числился „призрак“, я распечатал и заполнил договор купли-продажи, в котором указал неразборчиво данные несуществующего „покупателя“. Можно также указать его место жительства за границей. Отнес в Транспортный департамент, они сняли с меня машину“, – делится в соцсетях опытом мужчина.

Комментарий Мяртена Сурва:

„Подделка документа о собственности – незаконное деяние, и его последствиями занимается полиция. По закону, Транспортному департаменту нужно предоставлять верные данные. Если возникнут подозрения в подлинности документа, то у нас есть право начать собирать дополнительные доказательства“.

3. Схема 3: эвакуатор

„Если вы ее продали, но продавец ее не переоформил на себя, то находите адрес продавца, приезжаете туда с эвакуатором и забираете свою машину. И дальше уже снова ее продаете“, – советует еще один мужчина в соцсетях.

Комментарий руководителя процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер:

„В такой ситуации полиция не имеет законных оснований вмешаться и остановить изъятие автомобиля, даже если на место прибудет патруль. В своей работе мы исходим из правовых норм, и если в регистре владельцем машины значится один человек, но по факту машина была продана или передана кому-то еще, с юридической точки зрения владельцем по-прежнему остается тот, чьи данные мы видим в регистре. Так что в этом случае у бывшего владельца есть право забрать свой автомобиль обратно, однако тут нужно отметить, что незаконное проникновение на частную территорию наказуемо (это если речь идет об увозе авто на буксире/эвакуаторе конкретно с закрытой частной территории, из гаража или парковки – прим.ред.).

Если кто-то оказался в такой ситуации, то необходимо обратиться в гражданский суд для решения спора между частными лицами. Это – единственный выход, если договор был устный, или если нет никаких доказательств совершенной сделки: новый владелец передал деньги и получил автомобиль, но это не зафиксировано на бумаге.

В этом случае в ходе судебного разбирательства истину будет устанавливать именно суд, и если будут обнаружены признаки мошенничества, обмана, незаконного присвоения чужой собственности или кражи, то суд направит информацию об этом нам, чтобы полиция начала производство в соответствии с предполагаемым нарушением.

Если вы продаете свою собственность, обязательно приведите в порядок все документы и заключите письменный договор! Только на основании письменного договора купли-продажи новый владелец автомобиля может вносить изменения в авторегистре (ARK), а также оформлять страховку и проходить техосмотр. На основании устной договоренности зарегистрировать нового хозяина автомобиля может только его бывший владелец, передав тем самым право собственности“.

P. S.: Когда материал был уже готов, стало известно, что владельцам авто с приостановленной регистрацией дадут отсрочку на два года – то есть облагать их автомобильным налогом будут с 2026 года.

„Если машина уже не существует, но числится в регистре, то начиная с 1 июля 2024 года у собственника есть два года, чтобы ее оттуда убрать“, – сообщила „МК-Эстонии“ вице-канцлер Минфина Эвелин Лийвамяги.

Не надо так делать

Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат, Advokaadibüroo Vindex

Регистры бывают декларативные и конститутивные. Декларативные не влияют на переход прав и обязанностей, а только публикуют это. Регистр движения является декларативным.

Это означает, что если продавец и покупатель договорились о продаже и переходе права собственности, после чего продавец передал машину покупателю, то собственником с этого момента стал покупатель, даже если в регистре записан продавец.

Запись же в конститутивном регистре не только публикует права и обязанности, но и создаёт их. Например, покупатель не станет собственником квартиры до тех пор, пока его не впишут в регистр как собственника. Регистр недвижимости, его ещё называют Крепостной книгой, является конститутивным.

Поэтому, решая, что можно и чего нельзя делать с машиной, нужно смотреть прежде всего, кому она принадлежит. Если забрать чужую вещь, то это будет правонарушением, так делать не нужно.

Для перехода собственности от одного лица другому недостаточно просто договориться. Движимая вещь должна быть ещё и реально передана приобретателю. Если же эта вещь находится не у продавца, то покупателю передают не саму вещь, а право её получить от третьего лица.

Например, продавая машину, которую кто-то арендует, продавец передаёт покупателю не саму машину, а право её получить от арендатора. Такая передача самой вещи или права получить эту вещь очень важна ещё со времён Древнего Рима, и без неё право собственности не переходит, даже если об этом договорились.

Любой человек, на чьё имя зарегистрировано транспортное средство, может просить исключить постоянно или временно это транспортное средство из регистра. Временно транспортное средство, например, исключают из регистра, если право собственности на автомобиль перешло другому лицу, прошло более 5 дней, но новый собственник не обратился в регистр для оформления продажи.

Постоянно исключают из регистра старый, разобранный на части или по другой причине переставший существовать автомобиль. Исключение из регистра должно быть достаточной мерой, и тогда отпадает необходимость в фиктивном переоформлении несуществующей машины или изъятия чужой машины.

Любое оформление документов с целью ввести кого-то в заблуждение и получить выгоду может рассматриваться как мошенничество и быть наказуемым. Поэтому не нужно фиктивно переоформлять машины.

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