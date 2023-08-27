Что делать владельцам машин-призраков? Три схемы избавления от авто: какая из них законна?
Ожидается, что с 1 июля 2024 года в Эстонии начнут взимать автомобильный налог. Под него подпадут и машины с приостановленной регистрацией. По последним данным, в Эстонии их сейчас порядка 220 000, большую часть которых составляют машины-призраки. Это те авто, которые давно уже продали-сдали на свалку-подарили-угнали. То есть в наличии автомобиля нет, где он – никто точно не знает, но машина продолжает на владельце числиться. И предприимчивые граждане стали придумывать различные схемы, чтобы от автомобиля-призрака избавиться. Насколько они законны – выясняла „МК-Эстония“.
Когда стало понятно, что Минфин всерьез решил ввести автомобильный налог, владельцы машин-призраков не на шутку заволновались. Неохота как-то платить налог за машину, которой нет. И вообще неизвестно, где она.
Спрос рождает предложение. Появились предприимчивые граждане, которые стали выдумывать разные схемы и относительно честные способы отъема денег у населения.
„МК-Эстония“ выяснила, какие схемы популярнее всего, и попросила специалистов прокомментировать, насколько они вообще законны?
Схема 1: переписать на „танкиста“
В социальных сетях под постами с вопросами, что делать с „машиной-призраком“, стали откликаться люди, которые предлагали за небольшую мзду проблемное авто на себя переписать. Мзда варьировалась от 20 до 50 евро.
„Он прислал инструкции, – рассказывает Ирина, одна из тех, кто воспользовался этим предложением. – Нужно было зайти в Дорожный регистр, начать оформление сделки купли-продажи и указать, что оплачивает процедуру покупатель, мы за оформление ничего не платили. Продиктовал данные, которые нужно ввести. Затем со своей стороны подтвердил сделку. Я, честно говоря, после этого просто выдохнула – буквально гора с плеч свалилась. Машина действительно перестала на мне числиться. Но до сих пор интересно, зачем это ему надо?“
Бизнесмены, которые выступают в роли „танкистов“, во многих комментариях – одни и те же. И люди охотно платят им деньги, чтобы те освободили их от машины-призрака.
Однако они не раскрывают, зачем это им нужно, и не отвечают на вопросы, что будет с машиной дальше.
У клиентов – несколько версий:
1. автомобилям за взятку оформят справку на нелегальной свалке и снимут их с учета,
2. они будут числиться на фирме, которую потом обанкротят,
3. владельцы продадут их ВИН-коды, дубликаты регистрационных номеров и
техпаспорты угонщикам, чтобы те могли использовать их своем „бизнесе“,
4. они потом будут продавать несуществующие машины через интернет,
5. они знали, что государство ищет способ освободить хозяев „призраков“ от налога, и решили под шумок быстро „заработать на страхе“ тех, кто об этом еще не знает.
Комментарий руководителя отдела регистрации транспортных средств Транспортного департамента Мяртена Сурва:
„При подобных сделках нужно обязательно учитывать все возможные последствия, которые влекут за собой права и обязанности. Предоставление ложных данных (в том числе – о местонахождении машины) – незаконно, и этим занимается полиция“.
Схема 2: поддельный договор купли-продажи
„На мне тоже числился „призрак“, я распечатал и заполнил договор купли-продажи, в котором указал неразборчиво данные несуществующего „покупателя“. Можно также указать его место жительства за границей. Отнес в Транспортный департамент, они сняли с меня машину“, – делится в соцсетях опытом мужчина.
Комментарий Мяртена Сурва:
„Подделка документа о собственности – незаконное деяние, и его последствиями занимается полиция. По закону, Транспортному департаменту нужно предоставлять верные данные. Если возникнут подозрения в подлинности документа, то у нас есть право начать собирать дополнительные доказательства“.
3. Схема 3: эвакуатор
„Если вы ее продали, но продавец ее не переоформил на себя, то находите адрес продавца, приезжаете туда с эвакуатором и забираете свою машину. И дальше уже снова ее продаете“, – советует еще один мужчина в соцсетях.
Комментарий руководителя процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер:
„В такой ситуации полиция не имеет законных оснований вмешаться и остановить изъятие автомобиля, даже если на место прибудет патруль. В своей работе мы исходим из правовых норм, и если в регистре владельцем машины значится один человек, но по факту машина была продана или передана кому-то еще, с юридической точки зрения владельцем по-прежнему остается тот, чьи данные мы видим в регистре. Так что в этом случае у бывшего владельца есть право забрать свой автомобиль обратно, однако тут нужно отметить, что незаконное проникновение на частную территорию наказуемо (это если речь идет об увозе авто на буксире/эвакуаторе конкретно с закрытой частной территории, из гаража или парковки – прим.ред.).
Если кто-то оказался в такой ситуации, то необходимо обратиться в гражданский суд для решения спора между частными лицами. Это – единственный выход, если договор был устный, или если нет никаких доказательств совершенной сделки: новый владелец передал деньги и получил автомобиль, но это не зафиксировано на бумаге.
В этом случае в ходе судебного разбирательства истину будет устанавливать именно суд, и если будут обнаружены признаки мошенничества, обмана, незаконного присвоения чужой собственности или кражи, то суд направит информацию об этом нам, чтобы полиция начала производство в соответствии с предполагаемым нарушением.
Если вы продаете свою собственность, обязательно приведите в порядок все документы и заключите письменный договор! Только на основании письменного договора купли-продажи новый владелец автомобиля может вносить изменения в авторегистре (ARK), а также оформлять страховку и проходить техосмотр. На основании устной договоренности зарегистрировать нового хозяина автомобиля может только его бывший владелец, передав тем самым право собственности“.
P. S.: Когда материал был уже готов, стало известно, что владельцам авто с приостановленной регистрацией дадут отсрочку на два года – то есть облагать их автомобильным налогом будут с 2026 года.
„Если машина уже не существует, но числится в регистре, то начиная с 1 июля 2024 года у собственника есть два года, чтобы ее оттуда убрать“, – сообщила „МК-Эстонии“ вице-канцлер Минфина Эвелин Лийвамяги.