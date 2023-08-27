ФОТО | Из-за ДТП с участием трех машин на Вильяндиском шоссе образовалась пробка. Серьезно пострадал водитель

Как сообщил наш корреспондент с места происшествия, из-за ДТП движение районе магазина нарушено.

„Сегодня в 14.45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Вильяндиском шоссе. Автомобиль „Жигули“, за рулем которого находился 52-летний мужчина врезался сзади в двигавшуюся впереди машину. В аварии пострадал также еще один автомобиль.

Виновник аварии получил травму и скорая помощь доставила его в на медосмотр в больницу. Водители всех автомобилей были трезвыми и имеют права соответствующей категории. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования“, - сообщили RusDelfi из полиции.