ВИДЕО | Юлия Латынина о Каллас: она оказалось совершенным слепком с Единой России, из нее вышла бы отличная Мизулина

„Еще раз повторяю, я, как вы знаете, никогда не ругаю бизнес. Если человек себе, допустим, покупает виллу на Западе, в этом нет абсолютно ничего плохого. Но когда при этом он рассказывает, какой растленный Запад, это как раз выглядит смешно. Соответственно, возит и возит компания в Россию. Не знаю, что она там возит, возит ли какие-то запрещенные детали. Но есть, значит, госпожа Кая Каллас, которая, напоминаю, после объявления мобилизации выступила против выдачи въездных виз россиянам и сказала, что каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны. А значит, пусть российские мужчины остаются в России, выступят и заявят, что они против этой войны.“, - отреагировала она на ситуацию.



Далее журналистка обсуждала слова Каллас о коллективной ответственности, приводя примеры различных исторических ситуаций, которые, по ее мнению, сравнимы с нынешней обстановкой в России. „Я бы сказала, что это беспрецедентный политический язык, - охарактеризовала она высказывания эстонского премьер-министра, - потому что мы, например, слышали от правых европейских политиков слова, что афганцы - это другая культура, „а поэтому мы не хотим их видеть на своей территории“. И если бы Кая Каллас сказала честно, что в Эстонии слишком много русскоязычных, что после того, как прервалась самолетное сообщение, Эстония осталась единственным местом, куда едут люди из России, которые пытаются уехать на Запад, а Эстония маленькая, в ней много украинских беженцев, она и так перенапряглась, раскрыв им сердце и объятия, а тут еще есть русскоязычное пропутинское меньшинство, то я бы ее поняла. Потому что это были бы честные, правильные слова политика, который говорит правду. Но вместе этого Кая Каллас решила разводить демагогию, чтобы не звучать, как правые европейские политики. Но извините, мы не слышали, чтобы европейский политик говорил „нельзя позволять афганцам бежать от Талибана, потому что они несут ответственность за действия политиков. Правые честно говорят, что нельзя по другим причинам, а левые говорят, что можно. Странная была бы софистика, если бы сказали афганцам „пусть остаются и протестуют против талибов“. Чего она, значит, бежала завернутая и здесь, в Европе, снимает с себя паранджу? Пусть она там остается, протестует и снимает с себя паранджу там. Я не слышала, чтобы беженцам, бежавшим от ИГИЛ, сказали, что вы несете ответственность за действия Асада, оставайтесь там и боритесь. Я не слышала, чтобы в Советском союзе, когда люди из него бежали, переплывали, бросались с парохода, чтобы их отвозили обратно со словами „нельзя жителям Советского союза, они несут ответственность за действия своего правительства, пусть остаются и свергают".



Латынина также вспомнила, как Советский союз вторгся в Чехословакию. „8 человек вышли на площадь, и все сказали „круто вышли“, - говорила журналистка. - Никто не сказал „Ну все жители Советского союза, вот они рабы, потому что вышло только 8“. Никто тогда не сказал про эстонцев, которые тогда точно так же служили в советских войсках „слушайте, да они же рабы, они же вместе вторглись“. Никто не сказал про украинцев, которые тогда тоже были в Советских войсках „слушайте, они рабы, они вторгаются в Чехословакию, не протестуют и не отказываются вторгаться в Афганистан в составе советских войск“„.



По словам Латыниной, в истории человечество очень мало случаев, чтобы при недемократическом обществе, авторитарном или царском, а тем более тоталитарном государстве, протестовали против войны, которую объявил государь. „Я не помню, чтобы монголы протестовали против действий Чингисхана, - рассуждала она. - Собственно массивные российские протесты были сравнительным исключением в истории человечества“.



По словам журналистки, участники протестов в России, получили „от таких, как Кая Каллас, плевок в лицо“.



“У меня такое ощущение, - описывала Латынина, - что главной целью этих высказываний было не поддержать Украину, а ровно наоборот. Такие высказывания, как высказывания госпожи Каллас, имели цель загнать всех россиян в поддержку Путина, а потом сказать „смотрите, все они такие“. Это делалось с целью решения внутренних политических проблем. Я уважаю внутренние политические проблемы Эстонии, но мне кажутся такие высказывания фарисейством. Когда от всех людей требуют взять планку, которую в любом обществе, тем более недемократическом, могут взять немногие. И тем, кто эту планку взял, ставят все равно в вину, что „вас таких немного“.



По мнению Юлии Латыниной, все описанные вещи на „старом Западе“ видят, но устроена „Старая Европа“ очень интересно. В ней, по словам журналистки, молчат и некоторых вещей публично не говорят, в отличие от стран Балтии. „Но по поводу поведения некоторых политиков стран Балтии, там иногда неофициально звучит слово „страны-шакалы“", - сказала журналистка.



“Ещё раз, если бы госпожа Каллас просто говорила все это, и это была ее политическая позиция, и то это было бы не очень хорошо. Если бы она говорила все как есть: что в Эстонии русскоязычное меньшинство, которое очень проблематично, что страна переполнена украинскими беженцами и не может принимать в себя еще россиян, если бы она честно сказала все, как есть, это был бы другой разговор. Но она сказала, как ей казалось политически выгодно. А теперь оказывается, что требуя, чтобы никто не вел бизнес с Москвой, получается, что ее муж был исключением“, - рассуждает Латынина.



По ее мнению, когда ситуация с бизнесом мужа премьера вскрылась, Каллас использовала тактику российских политиков, когда комментировала ситуацию.



“„Да я не знала, что делал мой муж, да я к этому непричастна“. Ну вот просто это мне напомнило какого-то российского прокурора, которого содержит его 90-летняя мама, которая имеет 250 фирм, которые зарабатывают много денег“, - высказалась журналистка.



Она отметила позицию Михаила Подоляка в отношении Каллас, о которой мы писали ранее, как честную. По ее мнению, люди имеют права закрывать глаза на массу недостатков союзников, и люди имеют право то, что им выгодно. „С моей точки зрения то нехорошо, когда не те мотивации озвучиваются. Это моя личная точка зрения, потому что эти мотивации в конечном итоге на самом деле стратегически никак не способствуют поражению Путина. Они теоретически способствуют консолидации российского общества вокруг Путина, что, несмотря на усилия этих людей, не происходит“, - завершила она Латынина свой монолог, посвященный скандалу вокруг российской деятельности мужа Каи Каллас.



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