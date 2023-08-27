ВИДЕО | Месси отличился в дебютном матче МЛС и помог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию „Интера Майами“

„Интер Майами“ на выезде обыграл „Нью-Йорк Ред Буллз“ со счетом 2:0. „Интер“ вышел вперед на 37-й минуте благодаря голу Диего Гомеса.

Месси и Серхио Бускетс, выступившие в качестве основной силы „Интера“, нуждались в отдыхе после кубковых игр, поэтому начали этот матч со скамейки запасных. Оба игрока вышли на поле против на 60-й минуте.

Месси удвоил преимущество своей команды на 89-й минуте. Хотя это был его первый гол в МЛС, в общей сложности он уже забил 11 голов за „Интер Майами“ в официальных матчах. За новый клуб легендарный футболист сыграл 9 игр.

Благодаря победе клуб из Флориды покинул последнюю строку турнирной таблицы Восточной конференции. Команда располагается теперь на предпоследнем, 14-м месте с 21 очком после 23 матчей.

„Интер Майами“ дебютировал в МЛС в 2020 году и являлся аутсайдером турнира. В матче с „Нью-Йорк Ред Буллз“ команда прервала 11-матчевую безвыигрышную серию, в которой потерпела восемь поражений. Последний раз клуб из Флориды побеждал в мае в игре с „Нью-Инглэнд Революшн“.

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