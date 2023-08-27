ВИДЕО | Владимир Соловьев на российском телевидении поглумился над эстонским акцентом в связи со скандалом вокруг мужа Каи Каллас

В рубрике „Звезданутые“ украинский YouTube-канал УНИАН вставил отрывок, в котором известный российский пропагандист Владимир Соловьев пародирует эстонский акцент.



„Как-то некрасиво получается, давайте введем против него санкции“, - намеренно растягивая гласные якобы на эстонский манер говорил Соловьев в прямом эфире, видимо, отсылая к скандалу вокруг эстонского премьера.

Ранее Postimees также цитировал его слова: „Премьер-министр Эстонии и ее муж очень медленно выводят свой бизнес из России, возможно, именно поэтому санкции против России не работают. Боже, какие лживые дураки“.

Напоминаем, что скандал вокруг Каи Каллас разразился в среду 23 августа, когда стало известно о российском бизнесе, который ведет транспортная компания, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику.



Уже в эту пятницу Арво Халлик объявил о продаже акций в Stark Logistics и выходе из компании.



Описанный выше момент можно посмотреть начиная с 2:30.