Молодежная организация Центристской партии назвала своего кандидата на выборах председателя партии
На заседании правления молодежной организации Центристской партии было решено выдвинуть девять кандидатов в члены правления на внеочередной конгресс партии, который состоится в Пайде.
Правление молодежной организации Центристской партии Эстонии решило
выдвинуть кандидатами в члены правления Марику Туус-Лауль, Андрея
Коробейника, Лаури Лаатса, Аннели Отть, Владимира Света, Михкеля
Ундреста, Яну Тоом, Яана Тоотса и Вадима Белобровцева. Кандидатом на
должность председателя суда чести был представлен Калле Кландорф.
Ранее правление и совет уполномоченных молодежной организации
Центристской партии поддержали Михаила Кылварта в качестве следующего
председателя партии.
„Мы уверены, что для Михаила Кылварта и кандидатов, которых он
поддерживает в правление, молодежь является будущим партии, и они
активно учитывают интересы молодежи, активно включая молодежь в работу
партии. Все начинается с хорошего сотрудничества, только так можно
поднять партию на новый уровень“, - сказала председатель молодежной
организации Центристской партии Валентина Бортновски.
Генеральный секретарь Молодежной организации Центристской партии Кристи
Рюйтель заявила, что партии необходимо руководство, которое решительно
противостоит нетерпимости, дискриминации и несправедливости, и выступает
как истинный защитник ценностей. „Я уверена, что под руководством
Михаила Кылварта партия сможет идти дальше единой командой“, - сказала
Рюйтель.
Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в Пайде.
На конгрессе будут выбраны председатель
партии, члены правления партии, члены ревизионной комиссии и
председатель суда чести. В Пайде ожидают более 1000 делегатов.