Молодежная организация Центристской партии назвала своего кандидата на выборах председателя партии

Правление молодежной организации Центристской партии Эстонии решило

выдвинуть кандидатами в члены правления Марику Туус-Лауль, Андрея

Коробейника, Лаури Лаатса, Аннели Отть, Владимира Света, Михкеля

Ундреста, Яну Тоом, Яана Тоотса и Вадима Белобровцева. Кандидатом на

должность председателя суда чести был представлен Калле Кландорф.



Ранее правление и совет уполномоченных молодежной организации

Центристской партии поддержали Михаила Кылварта в качестве следующего

председателя партии.



„Мы уверены, что для Михаила Кылварта и кандидатов, которых он

поддерживает в правление, молодежь является будущим партии, и они

активно учитывают интересы молодежи, активно включая молодежь в работу

партии. Все начинается с хорошего сотрудничества, только так можно

поднять партию на новый уровень“, - сказала председатель молодежной

организации Центристской партии Валентина Бортновски.



Генеральный секретарь Молодежной организации Центристской партии Кристи

Рюйтель заявила, что партии необходимо руководство, которое решительно

противостоит нетерпимости, дискриминации и несправедливости, и выступает

как истинный защитник ценностей. „Я уверена, что под руководством

Михаила Кылварта партия сможет идти дальше единой командой“, - сказала

Рюйтель.



Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в Пайде.