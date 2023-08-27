ФОТО | В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом

Он сообщил, что пострадавших в результате атаки дрона нет.

„На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло“, — написал он в своем телеграм-канале.

Утром об атаке беспилотника в Курской области сообщило Министерство обороны РФ. По версии военного ведомства, дрон (неясно, то ли это беспилотник, о котором написал Старовойт) был сбит силами ПВО.

В условиях войны невозможно оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

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